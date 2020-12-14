Настоящий герой: 17-летний украинец получил 6 медалей на Чемпионате Европы среди юниоров

Украинец Илья Ковтун получил 5 золотых медалей (коллаж РБК-Украина)

17-летний украинец Илья Ковтун стал настоящим героем на Чемпионате в Европе по спортивной гимнастике. Юноша из небольшого села Свидивок в Черкасской области получил 5 золотых медалей на престижном соревновании, проходившем в Турции. Об этом сообщается на странице конкурса в Twitter.

Илья выиграл в своей команде в команде, личном многоборье, а также на коне, кольцах и брусьях. Именно благодаря парню наша команда выиграла общий медальный зачет чемпионата Европы-2020 по спортивной гимнастике.

Наши спортсмены завоевали 15 медалей: семь золотых, шесть серебряных и две бронзовые. Настоящим героем европейского первенства стал 17-летний Илья Ковтун, который в соревнованиях среди юниоров выиграл сразу пять золотых медалей и еще одну серебряную.

Чемпион Илья Ковтун (фото: Левченко Наталья)

Серебряную медаль досталась еще одному украинцу – Владимиру Костюку. Он показал лучший результат в вольных упражнениях (14.000), а в общем зачете Костюк набрал 80.198 баллов, отстав от победителя более чем на балл.

Третье место в многоборье занял венгр Кристиан Балаш. У него в активе 78.566 баллов.

Как мы писали ранее, украинские боксеры завоевали рекордные 20 медалей на чемпионате Европы среди юниоров