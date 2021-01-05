Історія одного героя: як 16-річний хлопець з Тернополя повернувся в "пекло" і врятував товариша

16-річний хлопець виніс із пожежі товариша (колаж РБК-Україна)

16-річний хлопець з Тернопільської області став героєм тому, що відразу після вибуху газу в сільському клубі повернувся туди і витягнув товариша без свідомості. Ця трагедія сталася рік тому, 3 січня 2020 року. Але про юного підлітка не забули. Українці шляхом голосування в мережі вибрали історії сучасних героїв.

Як повідомляється в сюжеті ТСН, в селі Угринів Підгаєцького району рік тому у клубі виникла пожежа і прогримів вибух. В результаті вибуху постраждали вісім неповнолітніх у віці від 12 до 17 років, які репетирували виступ різдвяного вертепу в клубі. Всі вони опинилися на лікарняних ліжках зі страшними опіками.

Сергій Гловицький був у цей час у клубі, але побачив, що там ще хтось залишився. Тоді він прийняв рішення повернутися і врятувати товариша.

"Я забіг назад в клуб, а там лежав це хлопець. Я взяв його за капюшон і потягнув за собою", - пригадує події того дня Сергій.

Як виявилося, в клубі вибухнув газ, якого там бути не повинно. Всі хлопці опинилися в реанімації в дуже важкому стані. Серед них був і врятований Сергієм товариш. Мама підлітка згадує, що першими словами сина було прохання покликати свого спасителя.

"Він просив, щоб я йому подякувала, а також сказала спасибі його матері, яка виховала справжнього героя. Він допоміг дітям", - згадує мати врятованого підлітка.

Сам Сергій не розповідав нікому про свій вчинок. Можливо, ніхто про це ніколи б і не дізнався, але врятований хлопчик розповів, хто подарував йому життя.

Як ми писали раніше, 17-річний українець Ілля Ковтун став справжнім героєм на Чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики. Хлопець з невеликого села Свидівок в Черкаській області здобув 5 золотих медалей на престижному змаганні, що проходив у Туреччині.