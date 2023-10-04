Як живе всесвітньо відомий вуличний художник Бенксі з Британії, і як насправді його звуть

Бенксі - псевдонім анонімного англійського андерграундного художника стріт-арту, політичного активіста та режисера, відомого ще з 1990-х років. Але зараз спливло, що справжнє ім'я автора численних вуличних робіт - Робін Ганнігем і живе він у Брістолі.

Про те, як живе в Англії Бенксі і про що відомо, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання The Sun.

Що відомо про Бенксі

Новатор графіті Ендрю Галлахер подав позов, звинувативши "художника, відомого як "Бенксі" в наклепі, а співзвинуваченим також було названо компанію Pest Control Ltd, яка продає його витвори мистецтва.

Хоча адвокати Галлахера повідомили виданню Mail, що подробиці справи є конфіденційними, судовий розгляд може вперше виявити людину, яка ховається під маскою Бенксі.

Людина під маскою

Житель Брістоля протягом багатьох років фігурував у низці знакових розслідувань, особливо коли вчені з Університету Королеви Марії використовували географічне профілювання, щоб пов'язати його з графіті, знайденими на Ямайці у 2008 році.

Ключем до справи стала фотографія 50-річного чоловіка, на якій він був зафіксований у мішкуватих джинсах та темно-синій сорочці з яскравими окулярами.

Хто ховається під ім'ям Бенксі (Скріншот thesun.co.uk)

Бенксі заперечував, що це він, це ж зробили і його батьки.

Проте фотографія вражаюче нагадувала хлопця в окулярах, якого можна було побачити у випускному альбомі Брістольської кафедральної школи в 1989 році.

Це вказало детективам на ранні роки навчання Робіна в державній школі Вест-Кантрі з навчанням у 9000 фунтів стерлінгів на рік - з цього моменту його життя, здавалося, на кожному кроці відбивало шлях Бенксі.

Бенксі в молодості (Скріншот thesun.co.uk)

Дитинство Бенксі

Сину Пітера Гордона Ганнінгема, менеджера з Брістоля, і Памели Енн Докін-Джонс, яка виросла в шикарному районі Кліфтона і працювала секретарем, Робіну судилося стати художником з юних років.

"Він був одним із трьох людей у моєму класі, які були надзвичайно талановиті в мистецтві", - розповів про нього колишній однокласник Скотт Нерс.

"Він зробив багато ілюстрацій. Я зовсім не здивований, якщо він справді Бенксі", - додав він.

Передбачається, що він народився 1973 року в пологовому будинку Брістоля і, за словами сусідів, переніс ранню операцію на піднебінні.

Повідомляється, що Робін покинув школу у 16 років. Приблизно в цей час він взяв собі ім'я "Робін Бенкс".

Він також був воротарем Easton Cowboys and Cowgirls - аматорської футбольної команди на сході міста.

Ікона андеграунду

Робін став знаковою фігурою у зростаючій андеграундній арт-сцені Брістоля.

Приблизно в цей же час Бенксі вперше став відомим як частина арт-тріо DryBreadZ Crew, створеним його давнім приятелем і агентом Стівом Лазарідесом.

Далі митець переїхав до Лондона на рубежі тисячоліть. Він жив у Хакні, Східний Лондон, з Джеймі Істманом, який працював на бристольському звукозаписному лейблі Hombre. За чутками, саме Бенкс намалював кілька обкладинок альбомів звукозаписної компанії.

Таємнича дружина Бенксі

Робін ніколи не говорив про своє особисте життя з того часу, як його пов'язали з ім'ям Бенксі.

Зі своєю дружиною Джой Мілворд він познайомився у 2003 році. Пара одружилася через три роки в Лас-Вегасі, але весь час ховалася від публіки та зберігала таємницю.

Джой Мілворд - дружина знаменитого Бенксі ( Скріншот thesun.co.uk)

"Навіть ті, з ким вони час від часу розмовляли, поняття не мали, хто вони насправді", - розповіло джерело.

"Єдині люди, які знають його справжню особу, - це ті, хто перебуває у найближчому оточенні пари", - наголошується у виданні.