Історія морозива: коли в Україні з'явився цей смаколик і яким він був у давнину

Коли в Україні з'явилось морозиво

"Європейці давно знали, що таке морозиво. Наприклад, Олександр Македонський дуже любив ці солодощі. Морозиво мало кілька рецептів, які привіз у ХІІІ столітті італійський мандрівник Марко Поло у Європу. А у ХVII-XVIII столітті морозиво починають готувати дуже потужно у Франції і в цей час воно стає дуже відомим у Європі", - розповідає історик.

У Києві морозиво почали виготовляти у ХІХ столітті, проте українські господині мали свій рецепт морозива.

"На Масницю українки готували фігурки із суміші сиру, сметани й молока, родзинок і меду. Все це виставляли на подвір'я на ніч і вранці діти їли таке ексклюзивне українське морозиво", - говорить Алфьоров.

Історія морозива

Історики сперечаються щодо того, хто перший придумав морозиво. Найпоширенішою теорією є та, що ці солодощі винайшли китайці. Вони першими почали робити солодкий лід, рецепт якого тримали у таємниці. Згодом морозиво у них запозичили араби, індійці, іранці.

У IV столітті до н. е. Олександр Македонський, який не зносив спеку, вживав фруктові соки зі снігом, який доставляли з гір. Також римський імператор Нерон (1 століття н. е.) обожнював морозиво.

У Київській Русі готували холодний десерт: заморожене молоко дрібно стругали й перемішували зі свіжими ягодами. Згодом також почали заморожувати сир, вершки й додавати сухі родзинки чи абрикоси.

Поступово морозиво почало набирати популярності, а стрімкого виробництва набуло наприкінці XIX століття, коли з'явилися холодильні машини.

У 1851 в Балтиморі молочар Джекоб Фуссель заснував перше у світі промислове виробництво морозива. Також саме в США першими почали готувати морозиво на паличці і у вафельному стаканчику.

Продавець морозива у Лондоні, 1912 рік (фото: gazeta.ua)

У ХІХ століття у Києві функціонувала елітна кондитерська, яку заснував швейцарець Бернард Семадені. Він створив цілу мережу закладів, найпопулярніший був на Майдані.

Морозиво Семадені доповнювали малиною, вишнями, абрикосами та полуницями, персиками та ананасами. Також до солодощів додали горіхи, часто морозиво смакували з кавою. Мережа Семадені існувала до 1925 року.

Кондитерська Семадені у Києві, 1906 рік (фото: lenta.ua)