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История мороженого: когда в Украине появились эти сладости и какими они были в древности

Когда и как появилось мороженое (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Историки утверждают, что первое мороженое начали производить еще до нашей эры, а особую популярность в Европе оно приобрело в XIII веке.

О том, когда в Украине появилось мороженое и каким оно было, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео историка Александра Алферова в You Tube.

При подготовке публикации использовали материалы Википедии.

Когда в Украине появилось мороженое

"Европейцы давно знали, что такое мороженое. Например, Александр Македонский очень любил эти сладости. У мороженого было несколько рецептов, которые привез в XIII веке итальянский путешественник Марко Поло в Европу. А в ХVII-XVIII веке мороженое начинают готовить очень мощно во Франции и в это время оно становится очень известным в Европе", - рассказывает историк.

В Киеве мороженое начали производить в XIX веке, однако украинские хозяйки имели свой рецепт мороженого.

"На Масленицу украинки готовили фигурки из смеси сыра, сметаны и молока, изюма и меда. Все это выставляли во дворе на ночь и утром дети ели такое эксклюзивное украинское мороженое", - говорит Алферов.

 

История мороженого

Историки спорят о том, кто первый придумал мороженое. Самой распространенной теорией является та, что эти сладости изобрели китайцы. Они первыми начали делать сладкий лед, рецепт которого держали в секрете. Со временем мороженое у них переняли арабы, индийцы, иранцы.

В IV веке до нашей эры Александр Македонский, не сносивший жару, употреблял фруктовые соки со снегом, который доставляли с гор. Также римский император Нерон (1 век н. э.) обожал мороженое.

В Киевской Руси готовили холодный десерт: замороженное молоко мелко строгали и перемешивали со свежими ягодами. Потом начали замораживать сыр, сливки и добавлять сухие изюм или абрикосы.

Постепенно мороженое стало набирать популярность, а стремительное производство приобрело в конце XIX века, когда появились холодильные машины.

В 1851 году в Балтиморе молочник Джекоб Фуссель основал первое в мире промышленное производство мороженого. Также именно в США первыми начали готовить мороженое на палочке и в вафельном стаканчике.

Продавец мороженого в Лондоне, 1912 год (фото: gazeta.ua)

В XIX веке в Киеве функционировала элитная кондитерская, которую основал швейцарец Бернард Семадени. Он создал целую сеть заведений, самое популярное было на Майдане.

Мороженое Семадени дополняли малиной, вишнями, абрикосами и клубникой, персиками и ананасами. Также к сладостям добавили орехи, часто мороженое покупали с кофе. Сеть Семадени существовала до 1925 года.

Кондитерская Семадени в Киеве, 1906 год (фото: lenta.ua)

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