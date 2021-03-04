История с больным мальчиком и "копами" получила радостное продолжение: есть надежда

В Черновцах недавно "копы" исполнили мечту 10-летнего Саши , который умирает от рака. Сейчас ребенок на последней стадии онкологического заболевания находится с мамой в больнице. В последнее время Саше стало лучше.

Об этом рассказала волонтер Марта Левченко, пишут на странице Национальной полиции в Facebook.

Также отмечается, что полицейские, помогавшие Саше в исполнении мечты, не покидают его до сих пор.

"Он еще в больнице, но уже значительно лучше! Коллеги полицейские не оставляют своего Сашу и это дает ему силы бороться! Даже в тяжелом состоянии в реанимации, под аппаратами он не расставался со своей шапкой полицейского", - рассказала волонтер Марта Левченко.

10-летний Саша стал чувствовать себя лучше (фото: facebook.com/UA.National.Police)

Напомним, что семье мальчика приходится очень нелегко. Папа-тиран мучил свою жену и собственного ребенка. Даже во время Сашиной болезни папа будил его и начинал обзывать обидными словами.