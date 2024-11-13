Історія автора тризуба на Батьківщині-матері у спецпроєкті "1000 днів. Тисячі історій" музею "Голоси Мирних"

Олексій Пергаменщик, автор тризуба на монументі Батьківщині-матері, розповідає про своє 24 лютого. Його історія одна з тисяч. Більше історій тут.

Скульптор живе в одному з найвищих місць Києва. Відтак початок вторгнення він бачив об’ємно — на 360 градусів зі стометрової висоти:

"О 4 ранку мені не спалося, я почув якийсь гуркіт, одягнувся і піднявся на дах. Небо спалахувало з усіх сторін. Був туман, але я одразу зрозумів масштаб того, що відбувається", - пригадує Олексій.

Вже о 5-й ранку він із родиною був на заправці. Поруч збили російський винищувач і детонація після його падіння була дуже сильною.

"Всі боялися, що зараз вибухнуть балони з газом", - розповідає Олексій.

Наразі митець створює макети техніки, які дезорієнтують ворожу артилерію. Займається благодійністю. Готує барельєф, на якому зображено Бучанську трагедію.

"Треба, щоб наші нащадки не забували про цю війну ніколи. І щоб у нас були наші символи Перемоги і протистояння з ворогом", - підкреслює скульптор.

Історія Олексія - тут:

У колекції музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова вже понад 120 тисяч історій про війну. Розкажіть свою на порталі музею, або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.