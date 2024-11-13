История автора трезубца на Родине-матери в спецпроекте "1000 дней. Тысячи историй" музея "Голоса Мирных"

Алексей Пергаменщик, автор трезубца на монументе Родине-матери, рассказывает о своем 24 февраля.

Скульптор живет в одном из самых высоких мест Киева.

"В 4 утра мне не спалось, я услышал какой-то грохот, оделся и поднялся на крышу. Небо вспыхивало со всех сторон. Был туман, но я сразу понял масштаб происходящего", - вспоминает Алексей.

Уже в 5 утра он с семьей был на заправке. Рядом сбили российский истребитель, и детонация после его падения была очень сильной.

"Все боялись, что сейчас разразятся баллоны с газом", - рассказывает Алексей.

В настоящее время художник создает макеты техники, дезориентирующие вражескую артиллерию. Занимается благотворительностью. Готовит барельеф, на котором изображена Бучанская трагедия.

"Надо, чтобы наши потомки не забывали об этой войне никогда. И чтобы у нас были наши символы Победы и противостояние с врагом", - подчеркивает скульптор.

История Алексея - здесь :

В коллекции музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова уже более 120 тысяч историй о войне. Расскажите свою на портале музея или на бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.