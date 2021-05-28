История 8-летней Миланы Маханец и ее "романа" с подростком получила продолжение

Он прокомментировал скандал с малолетней блогершей и ее 13-летним другом из Москвы.

"Сложившаяся ситуация еще раз подтверждает, насколько сегодня важно говорить об онлайн-безопасности не только с детьми, но и со взрослыми. К сожалению, иногда родители сами подвергают сыновей и дочерей опасности", - сказал он.

Сейчас расследование по этому делу продолжается, так как контент, который они публиковали, считается недопустимым.

"Считаю контент, который изготавливали и публиковали взрослые, используя своих детей, недопустимым и нарушающим их права. Этот контент может вредить не только детям, непосредственно его создающим, но и тем, которые наблюдают за ними, берут пример. Поэтому я и обратился в МВД, Генпрокуратуру, киберполицию, социальные службы для установления фактов и соответствующего реагирования", - рассказал Кулеба.

Он напомнил, что сейчас уголовное производство открыто и расследование продолжается. Кулеба отмечает, что общество должно сразу реагировать, если видит подобный контент в сети.

"К сожалению, родители иногда не видят грани и простое развлечение превращается в эксплуатацию сына или дочери. В каждом конкретном случае нужно разбираться, чтобы сказать, есть здесь нарушение или нет. Считаю, что общество должно реагировать на тот контент, участие в котором может негативно повлиять на ребенка. В частности, сообщать в киберполицию, если наткнулись на такие материалы", - резюмировал Кулеба.