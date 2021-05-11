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Скандальная 8-летняя блогерша вернулась к 13-летнему бойфренду и они уже снимают новые видео

Новина українською → Киев, Вторник 11 мая 2021 09:30
Скандальная 8-летняя блогерша вернулась к 13-летнему бойфренду и они уже снимают новые видео Милана Маханец снова встречается с бойфрендом (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Скандальная блогер Милана Маханец после волны хейта, которая хлынула после ее романа в интернете с блогером Пашей Паем, снова стала с ним встречаться. Так, спустя некоторое время после скандала несовершеннолетние первый раз увиделись и уже даже снимают новые видео.

Об этом свидетельствуют данные с Instagram Миланы и Паши.

Так, первый нарушил молчание 13-летний Паша.

"Мечта №1 выполнена", - подписал он снимок с Миланой.

На фото Милана и Паша стоят в обнимку с мягкой игрушкой на фоне фонтана.

В своем аккаунте Милана прокомментировала свою встречу с мальчиком.

"Мы не виделись меньше двух месяцев, а мне показалось что прошла вечность. Паша подарил мне этого медведика, как думаете на сколько % 1-100 он похож на Пашу?" - написала Милана.

Скандальная 8-летняя блогерша вернулась к 13-летнему бойфренду и они уже снимают новые видеоМилана Маханец с бойфрендом снова встретились (instagram.com/pasha_pa)

Кроме того, скандальная пара снова начала снимать видео развлекательного характера для социальных сетей. На фото видно, что вместе с Маханец и Паем также записывает ролики блогер Дарий Батаев.

Скандальная 8-летняя блогерша вернулась к 13-летнему бойфренду и они уже снимают новые видеоСкандальная 8-летняя блогерша вернулась к 13-летнему бойфренду и они уже снимают новые видеоМилана и Паша снимают новые видео (instagram.com/milamaxanets)

Как мы ранее писали, 8-летняя скандальная блогер Милана сравнила себя с гениями - Бетховеном и Ван Гогом.

К слову, мама девочки все объяснила хайпом, мол, никакого романа вовсе не было, и она не видит ничего плохого, что дети играют во взрослые отношения.

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