Історик показав, які "бронежилети" носили козаки (відео)

Як виглядали козацькі "бронежилети"

"Нумо відходити від образу козаків - людей, які бігають ледь не голяка, махають шаблями й стріляють кудись. Насправді козаки - це як звичайні європейські воїни, шляхта, шевальє, кабальєро, ідальго - це звичайний лицарський, воїнський клас, який одягався відповідно до того, які були вимоги до війни", - пояснює Алфьоров.

За словами історика, козаки могли одягнути пластинчастий обладунок. Також використовували кольчуги.

"І на підтвердження цього у нас є факти у вигляді портретів. Наприклад, портрет гетьмана Юрія Хмельницького, а також на зображенні гетьмана Івана Самойловича є навіть кольчужна рукавиця. Також обладунки є на портреті Мазепи. Тож насправді не така вже ж голота наші козаки", - каже Алфьоров.

Численні зображення козаків показують, які саме обладунки мали вони та їх старшина. Наприклад, на малюнку С. Шаменкова та М. Лашкевич Гетьман Війська Запорозького Іван Виговський (? - 1664 р.) зображений у кірасі. Це елемент натільного захисного обладунку, що захищав груди й спину воїна від холодної і вогнепальної зброї.

Додамо, що кольчуги носили воїни ще з часів Київської Русі. Цей вид обладунків прийшов на наші терени із Європи.

Іван Виговський (фото: zabytki.in.ua)

Гетьман Війська запорізького в обладунку (фото: zabytki.in.ua)

Полковник козацьких загонів (фото: zabytki.in.ua)

Характерник (фото: vsviti.com.ua)

Богдан Ступка у ролі Богдана Хмельницького у фільму "Вогнем і мечем" (фото: pinterest)