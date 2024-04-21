Не Данило Галицький. Історик розповів, хто насправді був першим українським королем

Трірський псалтир - ілюмінований середньовічний рукопис, який показує сплетіння візантійських, давньоруських і романських традицій, засвідчує першу коронацію руського князя. І сталося це у 1075 році.

Про те, хто був першим українським королем, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію історика Олександра Алфьорова у You Tube .

Хто був першим українським королем

Трірський псалтир засвідчує коронацію першого короля Русі - Петра І, який більш відомий як Ярополк Ізяславич. На ілюстрації зображено, що коронує нашого князя сам Ісус Христос. А за спиною у нього стоїть апостол Петро, у честь якого був названий наш король.

"Це святий Ярополк, якого коронував у Римі святий Папа Римський у 1075 році, коли той приїхав до нього. Саме з того часу і почало існувати королівство Русь, бо йому була видана корона. Разом із тим, цього князя найменше досліджують, бо у 1075 році у нас уже був король Русі, а де була Москва?" - каже історик.

Що відомо про Петра І - Ярополка Ізяславича

Ярополк Ізяславич (у хрещенні - Петро) - це третій син великого князя київського Ізяслава Ярославича, онук великого князя Київського Ярослава Мудрого. Ім'я князю, своєму онуку, дав сам Ярослав Мудрий.

Саме Ярополк створив культ Бориса і Гліба, а також апостолів Петра і Павла на наших теренах. Дата канонізації Ярополка невідома, але, очевидно, вона сталась вже у XII ст.

Під час міжусобних воєн у 1075 році Ярополк ризикував втратити владу. Тож він вирушив до Риму, де зустрівся з папою Григорієм VII, щоб отримати підтримку. Папа коронував у Римі Ярополка Ізяславича і надав йому лен Святого престолу на Руське Королівство, за якою влада в Києві повинна була належати Ізяславові та його синові Ярополкові.

В 1076 році Ярополк повернувся до Києва, правив у Вишгороді і був єдиним спадкоємцем київського престолу.Але аж до своєї загибелі король майже завжди був втягнутий у міжусобні війни.

У 1086 році Ярополка вбив найманець - один із дружинників. Короля поховали у Києві на території сьогоднішнього Михайлівського Золотоверхого собору, у церкві Св. Петра, яку він почав будувати.

Ісус Христос коронує Ярополка та його дружину Ірину (фото: Вікіпедія)