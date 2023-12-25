"Історичне фото". Тарас Цимбалюк познайомив батьків зі своєю обраницею

Тарас Цимбалюк познайомив обраницю з батьками

Так, зірка "Спіймати Кайдаша" вирушив разом зі своєю коханою до рідного міста - Корсуня-Шевченківського.

Актор запостив знімок, зроблений, ймовірно, перед знайомством Світлани з його батьками.

На ньому вона позує біля під’їзду з букетом троянд.

Світлана Готочкіна (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

"Історичне фото: привіз Світлану Готочкіну в Корсунь", - написав Тарас.

Пізніше Цимбалюк показав у stories батьків - маму Тетяну та батька Василя, які сиділи за святковим столом і розпаковували подарунки.

Батьки Тараса Цимбалюка (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Нагадаємо, Тарас Цимбалюк натякнув на свої нові стосунки на початку листопада 2022 року.

Він запостив спільний знімок з таємничою білявкою, яка його ніжно цілувала. Втім, обличчя нової обраниці він не показав.

Вже за декілька тижнів пильні юзери вирахували, що актор закрутив роман з рестораторкою Світланою Готочкіною.

Тарас Цимбалюк з коханою (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

До цього артист рік був одружений з візажисткою Тіною Антоненко. Однак Їхні стосунки не витримали війни.

Влітку 2022 року пара оголосила про розлучення.