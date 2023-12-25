RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Историческое фото". Тарас Цымбалюк познакомил родителей со своей избранницей

Тарас Цымбалюк с любимой (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Автор: Иванна Пашкевич

Секс-символ украинского кино Тарас Цымбалюк познакомил с родителями свою любимую, ресторатора и бизнесвумен Светлану Готочкину.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram актера.

Тарас Цымбалюк познакомил избранницу с родителями

Так, звезда "Спіймати Кайдаша" отправился вместе со своей любимой в родной город - Корсунь-Шевченковский.

Актер запостил снимок, сделанный, вероятно, перед знакомством Светланы с его родителями.

На нем она позирует у подъезда с букетом роз.

Светлана Готочкина (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

"Историческое фото: привез Светлану Готочкину в Корсунь", - написал Тарас.

Позже Цымбалюк показал в stories родителей - маму Татьяну и отца Василия, которые сидели за праздничным столом и распаковывали подарки.

Родители Тараса Цымбалюка (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Напомним, Тарас Цимбалюк намекнул на свои новые отношения в начале ноября 2022 года.

Он запостил совместный снимок с таинственной блондинкой, которая его нежно целовала. Впрочем, лицо новой избранницы он не показал.

Уже через несколько недель бдительные пользователи вычислили, что актер закрутил роман с рестораторкой Светланой Готочкиной.

Тарас Цымбалюк с любимой (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

До этого артист год был женат на визажистке Тине Антоненко. Однако их отношения не выдержали войны.

Летом 2022 года пара объявила о разводе.

Раньше мы рассказывали,Женя Кот впервые станет отцом.

Также мы писали, что лидер группы "Скай" ответил, общается ли с экс-женой после ее публичных обвинений в абъюзе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тарас Цымбалюкзвезды шоу-бизнеса