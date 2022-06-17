Историческая операция: в Киеве пересадили сердце жителю Мариуполя, который с механическим едва выжил в оккупации

В Киеве хирурги пересадили сердце 49-летнему жителю Мариуполя, который стал первым в Украине пациентом, прошедшим через два этапа лечения - сначала мужчине имплантировали механическое, а теперь уже донорское.

Об этом 17 июня сообщили в Институте сердца Минздрава Украины на странице в Facebook .

Николай Медведев полтора года проходил с искусственным сердцем после операции в Институте, а три недели назад врачи в ходе сложной операции пересадили ему жизненноважный орган уже от донора. Сегодня пациент уже может вернуться домой.

Отмечается, что до такого радостного мига путь мужчины был не простым, так как с начала полномасштабной войны РФ против нашей страны жизнь мариупольца, который теперь проживает под Киевом, "была на волоске".

Дело в том, что механическое сердце питается от батареи, которую мужчина носил с собой в сумке, и она требует периодической подзарядки.

"Оказавшись в условиях оккупации под Киевом и при отсутствии света, это оказывалось не просто... Судьба улыбнулась Николаю Владимировичу - он смог уехать, более того фактически на его день рождения он получил донорское сердце", - рассказывают в Институте.

Видео: врачи в Киеве пересадили мужчине донорское сердце вместо механического, имплантированного 1,5 года назад

Эта операция - пятая трансплантация сердца в 2022 году, выполненная профессором, кардиохирургом и заслуженным врачом Украины Борисом Тодуровым с командой медиков.

"Новое сердце забилось в груди 49-летнего мужчины из Мариуполя, который в последние годы страдал кардиомиопатией. Соболезнования, Почет и Благодарность семье донора", - говорят в Институте сердца.

Видео: под руководством Тодурова врачи пересадили пациенту вместо механического сердца - донорское