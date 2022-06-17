Історична операція: у Києві пересадили серце жителю Маріуполя, який з механічним ледь вижив в окупації

У Києві хірурги пересадили серце 49-річному жителю Маріуполя, який став першим в Україні пацієнтом, що пройшов через два етапи лікування - спочатку чоловікові імплантували механічне, а тепер уже донорське.

Про це 17 червня повідомили в Інституті серця МОЗ України на сторінці в Facebook .

Микола Медведєв півтора року проходив зі штучним серцем після операції в Інституті, а три тижні тому лікарі в ході складної операції пересадили йому життєвоважливий орган вже від донора. Сьогодні пацієнт уже може повернутися додому.

Зазначається, що до такої радісної миті шлях чоловіка був не простим, оскільки з початку повномасштабної війни РФ проти нашої країни життя маріупольця, який тепер проживає під Києвом, "було на волосинці".

Річ у тому, що механічне серце живиться від батареї, яку чоловік носив з собою в сумці, і вона вимагає періодичної підзарядки.

"Опинившись в умовах окупації під Києвом і у відсутності світла, це виявлялося не просто... Доля посміхнулася Миколаю Володимировичу - він зміг виїхати, більш того фактично на його день народження він отримав донорське серце", - розповідають в Інституті.

Відео: лікарі в Києві пересадили чоловікові донорське серце замість механічного, імплантованого 1,5 року тому

Ця операція - п'ята трансплантація серця в 2022 році, виконана професором, кардіохірургом і заслуженим лікарем України Борисом Тодуровим з командою медиків.

"Нове серце забилося в грудях 49-річного чоловіка з Маріуполя, який в останні роки страждав кардіоміопатією. Співчуття, Шана та Вдячність родині донора", - кажуть в Інституті серця.

Відео: під керівництвом Тодурова лікарі пересадили пацієнту замість механічного серця - донорське