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Он не был источником заражения: новые детали о погибшем от коронавируса священнике

STYLERКоронавирус    06.04.2020 - 20:22
Он не был источником заражения: новые детали о погибшем от коронавируса священнике
Коронавирус в Украине (Коллаж РБК-Украина)

У священника из Тернополя кроме коронавируса было много других заболеваний

Коронавирус в Украине зафиксирован уже у 1319 человек и более 30 человек погибли. Стало известно о гибели священника из села Залещики Тернопольской области. Он несколько недель мужественно боролся с заболеванием, но 6 апреля его сердце остановилось. Как объяснили медики, у пациента было много сопутствующих заболеваний, что повышает риск летального исхода.

Погибшего священника из Залещиков звали Олег Винницкий и ему было всего 57 лет. Как рассказала главный санитарный врач Тернопольской области Оксана Чайчук, у священника было несколько серьезных хронических заболеваний.

"У священника, кроме Covid-19, были другие сопутствующие патологии: сахарный диабет, избыточный вес. Все осложнения, конечно, способствуют осложнению состояния здоровья", - сообщила она и добавила, что он не был причиной вспышки COVID-19 в Тернопольской области. По словам санитарного врача, Винницкий скорее всего сам стал жертвой после посещения похорон другого священнослужителя.

"Контактные лица были установлены сразу, с первого дня, когда только был диагностирован Covid-19, это члены семьи, это члены церковного братства. И все были обследованы, результаты отрицательные. Мы говорим о том, что священник не был причиной вспышки заболевания Covid-19 в Залещицком или Монастырисском районах, где происходили похороны, мы рассматриваем священника как пострадавшего в данной ситуации, так как возбудитель циркулирует в нашей среде, и, возможно, там был источник, нулевой источник, на похоронах", - добавила Чайчук.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Тернопольской области соседи устроили травлю из-за коронавируса целой семьи.

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Новости Украины КоронавирусТернопольская областьсвященник
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