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Він не був джерелом зараження: нові деталі про загиблого від коронавіруса священика

STYLERКоронавірус    06.04.2020 - 20:22
Він не був джерелом зараження: нові деталі про загиблого від коронавіруса священика
Коронавірус в Україні (Колаж РБК-Україна)

У священика з Тернополя крім коронавіруса було багато інших захворювань

Коронавірус в Україні зафіксований вже у 1319 осіб і понад 30 людей загинули. Стало відомо про загибель священника з села Заліщики Тернопільської області. Він кілька тижнів мужньо боровся із захворюванням, але 6 квітня його серце зупинилося. Як пояснили медики, у пацієнта було багато супутніх захворювань, що підвищує ризик летального результату.

Загиблого священника із Заліщиків звали Олег Вінницький і йому було всього 57 років. Як розповіла головний санітарний лікар Тернопільської області Оксана Чайчук, у священника було кілька серйозних хронічних захворювань.

"У священника, крім Covid-19, були інші супутні патології: цукровий діабет, надмірна вага. Всі ускладнення, звичайно, сприяють ускладнення стану здоров'я", - повідомила вона і додала, що він не був причиною спалаху COVID-19 у Тернопільській області. За словами санітарного лікаря, Вінницький швидше за все сам став жертвою після відвідування похорону іншого священнослужителя.

"Контактні особи були встановлені відразу, з першого дня, коли тільки був діагностований Covid-19, це члени сім'ї, члени церковного братства. І всі були обстежені, результати негативні. Ми говоримо про те, що священник не був причиною спалаху захворювання Covid-19 у Заліщицькому або Монастириському районах, де відбувалися похорони, ми розглядаємо священника як потерпілого у даній ситуації, оскільки збудник циркулює в нашому середовищі, і, можливо, там було джерело, нульове джерело, на похоронах", - додала Чайчук.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Тернопільській області сусіди влаштували цькування через коронавірус цілої родини.

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Новини України КоронавірусТернопольская областьсвященник
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