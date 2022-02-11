Справжні причини, через які чоловік перестає любити. Про це багато хто не знає

Робота над відносинами вимагає щоденних вкладень, багато терпіння, витримки і чимало мудрості. Природно, що жінки частіше схильні до емоційних гойдалок, переживань, сумнівів і накручування себе з приводу і без приводу. І деякі перегини можуть стати причиною, що ваш партнер до вас остигає і перестає любити.

Проблема не в чоловіках і не в жінках, а в тому, що ми часто не знаємо, як взаємодіяти один з одним і стаємо схожі на сліпих кошенят. Дивіться нижче, що може зруйнувати тендітний зв'язок між вами і підштовхнути чоловіка піти.

Ви занадто нав'язливі

Така жінка хоче заповнити собою весь простір в житті чоловіка. Постійні дзвінки, смски, прохання і вимоги зустрічі. Така жінка скасує всі плани, коли її коханий раптом вирішить з'явитися, вона відповість відразу ж на нічний дзвінок і так далі.

Таким чином ви лише покажете чоловікові, що не впевнені в собі, у вас немає власного життя, своєї думки. А кому цікаво проводити час зі своєю тінню, якщо вона і так завжди поруч.

Ви влаштовуєте драми

Чоловік вибере в супутниці ту жінку, з якою він зможе відчути себе щасливим. Якщо вам властиво в мить перетворювати муху на слона, скандалити і бити посуд, це з часом навісить ярлик "істерички" і відіб'є у чоловіка бажання грати в таку "російську рулетку". Коли він точно не знає, вилетить в його скроню куля чи ні.

Чоловіки просто-напросто не знають, як себе поводити в таких випадках. А ви стійко починаєте у нього асоціюватися з негативом.

Чоловік відчуває себе недооціненим

Чоловіча самооцінка, як би нам не здавалося, насправді дуже тендітна. Вони не зізнаються в цьому, але вони теж бояться любові, тому що бояться відмови. На них звідусіль тисне суспільство: чого він повинен досягти, що у нього повинно бути - робота, гроші, успіх, можливість забезпечувати сім'ю.

Коли чоловік не відчуває, що його старання хоч якось винагороджуються, що його хоч хтось цінує - у нього опускаються руки. Цінуйте свого чоловіка і говоріть йому про це, тоді він буде старатися ще більше.

Ви забуваєте про потреби чоловіка

Чоловіки люблять відчувати кохання. Але часто жінки недооцінюють важливість їхніх почуттів. Він просто стримується, але почуттів у нього не менше, ніж у вас. Психологи кажуть, що найголовніше для чоловіка: сексуальне задоволення, підтримка і захоплення ним.

Ви зв'язуєте чоловіка по руках і ногах

Саме з цієї причини багато чоловіків бояться шлюбу. Вони думають, що перестануть бачитися з друзями, дивитися футбол або пити пиво. Коли чоловік втрачає свій особистий простір, жінка починає втрачати його.