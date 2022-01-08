Исследователи выяснили, сколько украинцы выбрасывают еды на праздники: сумма вас поразит
В Украине в период праздников отправляют в мусорку продукты питания на колоссальную сумму - от 470 миллионов и аж до 1 миллиарда гривен. Такие подсчеты привели исследователи, проанализировав объемы выброшенной пищи и ее стоимости.
Об этом говорится в сообщении "Центра управления отходами" на странице в Facebook.
"Ведь именно в этот период повышается риск покупать лишнее, готовить больше, чем можно съесть, и не особо заботиться о правильном хранении продуктов", - говорится в публикации.
В компании также отметили, что количество отходов на новогодне-рождественские праздники традиционно увеличивается.
Также специалисты "Центра" дали полезные рекомендации, которые позволят снизить количество таких выбросов продуктов и товаров, купленных в магазинах и оказавшихся лишними, и соответственно сократить траты украинцев.
Как уменьшить количество пищевых отходов
- Перед походом в магазин следует составить список покупок, чтобы уменьшить соблазн купить что-нибудь лишнее.
- Заранее составьте праздничное меню, при этом при выборе отдавайте предпочтение легким блюдам из сезонных локальных продуктов.
- Храните оставшуюся пищу в пищевых контейнерах в холодильнике или морозилке, попробуйте трансформировать ее в новые блюда.
- Накладывайте на тарелку только столько, сколько можете съесть.
- Если после празднования все же осталось много еды, можно или предложить гостям забрать ее с собой, или отдать бездомным и/или нуждающимся (можно найти местные организации, которые помогают таким людям).
Ранее сообщалось, что под Луцком на свалку выбросили гору испорченного хлеба, что вызвало негодование в сети.
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