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Исследователи выяснили, сколько украинцы выбрасывают еды на праздники: сумма вас поразит

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Суббота 08 января 2022 20:05
Исследователи выяснили, сколько украинцы выбрасывают еды на праздники: сумма вас поразит Фото: в Украине выбрасывают продукты на праздники на огромную сумму (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Украине в период праздников отправляют в мусорку продукты питания на колоссальную сумму - от 470 миллионов и аж до 1 миллиарда гривен. Такие подсчеты привели исследователи, проанализировав объемы выброшенной пищи и ее стоимости.

Об этом говорится в сообщении "Центра управления отходами" на странице в Facebook.

"Ведь именно в этот период повышается риск покупать лишнее, готовить больше, чем можно съесть, и не особо заботиться о правильном хранении продуктов", - говорится в публикации.

В компании также отметили, что количество отходов на новогодне-рождественские праздники традиционно увеличивается.

Также специалисты "Центра" дали полезные рекомендации, которые позволят снизить количество таких выбросов продуктов и товаров, купленных в магазинах и оказавшихся лишними, и соответственно сократить траты украинцев.

Как уменьшить количество пищевых отходов

  • Перед походом в магазин следует составить список покупок, чтобы уменьшить соблазн купить что-нибудь лишнее.
  • Заранее составьте праздничное меню, при этом при выборе отдавайте предпочтение легким блюдам из сезонных локальных продуктов.
  • Храните оставшуюся пищу в пищевых контейнерах в холодильнике или морозилке, попробуйте трансформировать ее в новые блюда.
  • Накладывайте на тарелку только столько, сколько можете съесть.
  • Если после празднования все же осталось много еды, можно или предложить гостям забрать ее с собой, или отдать бездомным и/или нуждающимся (можно найти местные организации, которые помогают таким людям).

Ранее сообщалось, что под Луцком на свалку выбросили гору испорченного хлеба, что вызвало негодование в сети.

Также мы писали о том, что перед этим в Киеве обнаружили гору выброшенного авокадо.

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