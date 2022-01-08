ru ua
Сб, 08 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Дослідники з'ясували, скільки українці викидають їжі на свята: сума вас вразить

Новость на русском →
Субота 08 січня 2022 20:05
Дослідники з'ясували, скільки українці викидають їжі на свята: сума вас вразить Фото: в Україні викидають продукти на свята на величезну суму (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Україні в період свят відправляють у смітник продукти харчування на колосальну суму - від 470 мільйонів і аж до 1 мільярда гривень. Такі підрахунки навели дослідники, проаналізувавши обсяги викинутої їжі та її вартості.

Про це йдеться в повідомленні "Центру управління відходами" на сторінці в Facebook.

"Адже саме в цей період підвищується ризик купувати зайве, готувати більше, ніж можна з'їсти, та не особливо піклуватися про правильне зберігання продуктів", - йдеться в публікації.

У компанії також зазначили, що кількість відходів на новорічно-різдвяні свята традиційно збільшується.

Також фахівці "Центру" дали корисні рекомендації, які дозволять знизити кількість таких викидів продуктів і товарів, куплених в магазинах і які виявилися зайвими, і відповідно скоротити витрати українців.

Як зменшити кількість харчових відходів

  • Перед походом до магазину слід скласти список покупок, щоб зменшити спокусу купити щось зайве.
  • Заздалегідь складіть святкове меню, при цьому при виборі надавайте перевагу легким стравам з сезонних локальних продуктів.
  • Зберігайте їжу, що залишилась, в харчових контейнерах у холодильнику або морозилці, спробуйте трансформувати її в нові страви.
  • Накладайте на тарілку тільки стільки, скільки можете з'їсти.
  • Якщо після святкування все ж залишилося багато їжі, можна або запропонувати гостям забрати її з собою, або віддати безхатченкам і/або нужденним (можна знайти місцеві організації, які допомагають таким людям).

Раніше повідомлялося, що під Луцьком на смітник викинули гору зіпсованого хліба, що викликало обурення в мережі.

Також ми писали про те, що перед цим у Києві виявили гору викинутого авокадо.

Читайте РБК-Україна в Google News
Свята в Україні
LITE
Дочка Моніки Беллуччі затьмарила красою навіть свою знамениту матір: топ-10 сліпучих фото юної моделі
Дочка Моніки Беллуччі затьмарила красою навіть свою знамениту матір: топ-10 сліпучих фото юної моделі