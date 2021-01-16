Исследователи опубликовали уникальный архив документов УПА

Архивные документы Украинской Повстанческой Арии (УПА), обнаруженные исследователями под Львовом, выложили в открытый доступ. Уникальная коллекция записей описывает жизнь повстанцев в шести областях Украины.

320 документов подпольщиков опубликованы на сайте "Электронный архив Украинского освободительного движения".

Такой архив нашли в 2009 году - документы были закопаны в лесу около села Лапаевка Львовской области, и сегодня, через 70 лет, они стали доступными для украинцев.

Среди прочего в архиве можно найти пропагандистский материал, построенный в форме диалога подпольщика с инженером-приднепрянцем. Он содержит ключевые идеи и положения идеологической и партийной программы ОУН, объяснение текущего политического положения, истории Украины, освободительной борьбы, доказательства несправедливости политической и экономической системы СССР. Этот материал предназначен для агитации украинцев из восточно земель, их знакомство с идеями и борьбой ОУН и УПА.

Есть документ о революционной деятельности первого организатора отделов УПА на ПЗУЗ 1941 - 43 гг.. Материал содержит свидетельства о деятельности члена ОУН, организатора производных групп и отдела УПА в Клевенского районе Ровенской области Сергея Качинского - "Остапа" (также "Самсон", "Иван").

Также можно прочитать материал о взрывчатых веществах и их свойствах. В документе рассказывается об изменении взрывчатых веществ в газы и детонацию, о родах взрывчатых веществ, их свойствах и формах в различных армиях, о высадке и уничтожении различных предметов (конкретные примеры).

Письмо, в котором говорится о передаче женщиной под псевдонимом "Буря" "колхозной аптечки" (фото: avr.org.ua)

Как рассказал историк Руслан Забилый, документы были спрятаны в металлическом молочном бидоне, передает "Суспільне. Новини".

По данным исследователей, его закопали там осенью 1950 года. Отмечается, что так повстанцы надеялись спасти свидетельство об их борьбе.

"Лапаивский архив является уникальной находкой для ученых и общественности", - объяснил историк и член Центра исследований освободительного движения Руслан Забилый.

Он отметил, что документы раскрывают особенности деятельности украинского освободительного движения.

"В этом комплексе документов есть некрологи повстанцев, это дает возможность родственникам выяснить обстоятельства гибели своих родных, их деятельности. Плюс к тому, среди документов есть отчеты. Это дает возможность на локальном уровне раскрыть особенности деятельности освободительного движения", - рассказал Забилый.

Также среди документов есть отрывки из писем селян, которых депортировали в Сибирь за период с 1945 года по 1949 год.

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