Дослідники опублікували унікальний архів документів УПА

Архівні документи Української Повстанської Арії (УПА), виявлені дослідниками під Львовом, виклали у відкритий доступ. Унікальна колекція записів описує життя повстанців у шести областях України.

320 документів підпільників опубліковані на сайті "Електронний архів Українського визвольного руху".

Такий архів знайшли в 2009 році - документи були закопані в лісі біля села Лапаївка Львівської області, і сьогодні, через 70 років, вони стали доступними для українців.

Серед іншого в архіві можна знайти на пропагандистський матеріал, побудований у формі діалогу підпільника з інженером-придніпрянцем. Він містить ключові ідеї та положення ідеологічної та партійної програми ОУН, пояснення поточного політичного становища, історії України, визвольної боротьби, докази несправедливості політичної й економічної системи СРСР. Цей матеріал призначений для агітації українців зі східних земель, їх знайомство з ідеями та боротьбою ОУН і УПА.

Є документ про революційної діяльності першого організатора відділів УПА на ПЗУЗ 1941 - 43 рр.. Матеріал містить свідчення про діяльність члена ОУН, організатора похідних груп та відділу УПА в Клевенському районі Рівненської області Сергія Качинського - "Остапа" (також "Самсон", "Іван").

Також можна прочитати матеріал про вибухових речовин та їх властивості. У документі розповідається про зміну вибухових речовин в гази та детонацію, про роди вибухових речовин, їх властивостях та формах в різних арміях, про висадку і знищення різних предметів (конкретні приклади).

Лист, в якому йдеться про передачу жінкою під псевдонімом "Буря" "колгоспної аптечки" (фото: avr.org.ua)

Як розповів історик Руслан Забілий, документи були заховані в металевому молочному бідоні, передає "Суспільне. Новини".

За даними дослідників, його закопали там восени 1950 року. Зазначається, що так повстанці сподівалися врятувати свідоцтво про їхню боротьбу.

"Лапаївський архів є унікальною знахідкою для вчених і громадськості", - пояснив історик і член Центру досліджень визвольного руху Руслан Забілий.

Він зауважив, що документи розкривають особливості діяльності українського визвольного руху.

"У цьому комплексі документів є некрологи повстанців, це дає родичам з'ясувати обставини загибелі своїх рідних, їхньої діяльності. Плюс до того, серед документів є звіти. Це дає можливість на локальному рівні розкрити особливості діяльності визвольного руху", - розповів Забілий.

Також серед документів є уривки з листів селян, яких депортували в Сибір за період з 1945 по 1949 рік.

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