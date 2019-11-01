ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Испытывать терпение президента: Сивохо снова разозлил украинцев своим заявлением

STYLERПерсоны    01.11.2019 - 08:56
Испытывать терпение президента: Сивохо снова разозлил украинцев своим заявлением
Сергей Сивохо (Фото: facebook.com/sivokho)

Сергей Сивохо рассказал, что хорошо знает президента и его терпение

Сергей Сивохо, бывший комик, а ныне – советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины заявил, что в стране есть воинствующее меньшинство, которое не хочет мира. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Сергей Сивохо прокомментировал отвод войск в Золотом и отметил, что это шаг в правильном направлении. Он считает, что людей, которые живут на оккупированном Донбассе, необходимо научиться прощать и понимать.

"Вы знаете, что началось разведение сил в Золотом. Это маленький шаг, но в правильном направлении. Большинство украинцев хотят именно этого, но воинствующее меньшинство продолжает диктовать старую надоевшую политику. Вот почему мы уже работаем над созданием Национальной платформы примирения и единства", - заявил советник секретаря СНБО.

Испытывать терпение президента: Сивохо снова разозлил украинцев своим заявлением

Сергей Сивохо (Фото: facebook.com/sivokho)

Также он отметил, что не стоит испытывать степень терпения и миролюбия президента Украины Владимира Зеленского.

"Поставить всех на место "сильной рукой" – это самый простой путь. Самое сложное – настроить сердца и головы всех украинцев на единую волну ради единства нашей страны. Поверьте, лучше не испытывать степень терпения и миролюбия президента, я давно его знаю", - добавил Сергей Сивохо.

Слова советника секретаря СНБО о воинствующем меньшинстве очень неоднозначно восприняли в социальных сетях и раскритиковали Сергея Сивохо за его высказывания.

Под Хмельницким "копы" отпустили убийцу, чтобы не портить ему свадьбу Яременко могут лишить мандата из-за секс-скандала
Новости Украины заявлениескандал
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь