Испытывать терпение президента: Сивохо снова разозлил украинцев своим заявлением

Сергей Сивохо (Фото: facebook.com/sivokho)

Сергей Сивохо рассказал, что хорошо знает президента и его терпение

Сергей Сивохо, бывший комик, а ныне – советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины заявил, что в стране есть воинствующее меньшинство, которое не хочет мира. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Сергей Сивохо прокомментировал отвод войск в Золотом и отметил, что это шаг в правильном направлении. Он считает, что людей, которые живут на оккупированном Донбассе, необходимо научиться прощать и понимать.

"Вы знаете, что началось разведение сил в Золотом. Это маленький шаг, но в правильном направлении. Большинство украинцев хотят именно этого, но воинствующее меньшинство продолжает диктовать старую надоевшую политику. Вот почему мы уже работаем над созданием Национальной платформы примирения и единства", - заявил советник секретаря СНБО.

Сергей Сивохо (Фото: facebook.com/sivokho)

Также он отметил, что не стоит испытывать степень терпения и миролюбия президента Украины Владимира Зеленского.

"Поставить всех на место "сильной рукой" – это самый простой путь. Самое сложное – настроить сердца и головы всех украинцев на единую волну ради единства нашей страны. Поверьте, лучше не испытывать степень терпения и миролюбия президента, я давно его знаю", - добавил Сергей Сивохо.

Слова советника секретаря СНБО о воинствующем меньшинстве очень неоднозначно восприняли в социальных сетях и раскритиковали Сергея Сивохо за его высказывания.