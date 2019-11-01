Випробовувати терпіння президента: Сивохо знову розлютив українців своєю заявою

Сергій Сивохо (Фото: facebook.com/sivokho)

Сергій Сивохо розповів, що добре знає президента і його терпіння

Сергій Сивохо, колишній комік, а нині – радник секретаря Ради національної безпеки і оборони України заявив, що в країні є войовнича меншість, яка не хоче миру. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Сергій Сивохо прокоментував відведення військ в Золотому і зазначив, що це крок у правильному напрямку. Він вважає, що людей, які живуть на окупованому Донбасі, необхідно навчитися прощати і розуміти.

"Ви знаєте, що почалося розведення сил в Золотом. Це маленький крок, але у правильному напрямку. Більшість українців хочуть саме цього, але войовнича меншість продовжує диктувати стару обридлу політику. Ось чому ми вже працюємо над створенням Національної платформи примирення і єдності", - заявив радник секретаря РНБО.

Сергій Сивохо (Фото: facebook.com/sivokho)

Також він зазначив, що не варто випробовувати ступінь терпіння і миролюбства президента України Володимира Зеленського.

"Поставити на місце "сильною рукою" – це найпростіший шлях. Найскладніше – налаштувати серця і голови всіх українців на єдину хвилю заради єдності нашої країни. Повірте, краще не випробовувати ступінь терпіння і миролюбства президента, я давно його знаю", - додав Сергій Сивохо.

Слова радника секретаря РНБО про войовничу меншість дуже неоднозначно сприйняли в соціальних мережах і розкритикували Сергія Сивохо за його висловлювання.