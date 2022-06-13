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Как использовать кофейную гущу на огороде: поможет растениям и отпугнет вредителей

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Понедельник 13 июня 2022 18:30
Как использовать кофейную гущу на огороде: поможет растениям и отпугнет вредителей Как правильно использовать кофейную гущу на огороде (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Кофейная гуща станет отличным удобрением для ваших растений - на огороде или домашних цветов. Она отлично подпитывает грунт необходимыми веществами, отпугивает насекомых и даже котов.

Как использовать кофейную гущу на огороде - читайте ниже.

Как использовать кофейную гущу

В использованной кофейной гуще остаются полезные минералы - фосфор, калий и азот. Поэтому такая гуща становится отличным удобрением для растений.

Можно просто высыпать кофейную гущу на клумбу или грядку, она впитается самостоятельно и обогатит землю полезными веществами. Нужно только следить, чтобы слой гущи не был очень плотным - это может создать "пробку" и перекрыть доступ воздуха в грунт.

А опытные огородники рекомендуют смешивать кофейную гущу с землей в соотношении 1:1. И эту землю можно использовать для горшков, грядок, сада. А еще такая смесь станет идеальной для прорастания семян.

Гущу можно сильно разбавить водой и использовать для полива сада или газона. Еще один вариант - добавлять кофейную гущу в компост.

Какие растения любят кофейную гущу

Такую подпитку любят комнатные и садовые гортензии и розы. Подсыпать гущу нужно постоянно, чтобы получить положительный эффект. Она помогает им оставаться здоровыми и легче переносить болезни. А еще гуща оберегает от микробов и грибка.

Гуща отпугивает вредных насекомых: мух, улиток и муравьев. Но будьте осторожны, некоторые сорта кофе могут привлекать червяков. Опытные садоводы советуют использовать приманку и отвлекать ее червяков: насыпать немного гущи кучкой и оставлять для них. Достаточно будет одной чашки в неделю.

Кофейная гуща также отпугивает котов - они перестают использовать ваши грядки с цветами в качестве туалета.

Кстати, ранее мы писали о том, какие домашние отходы можно использовать для удобрений.

А еще мы рассказывали о том, как избавиться от тли и колорадского жука народными способами.

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