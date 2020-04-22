Испания закрыла свои курорты для туристов: когда можно будет отдохнуть в стране

Коронавирус в мире заразил 2,5 миллиона людей. В некоторых европейских странах уже начали ослаблять карантин из-за инфекции, но полеты в другие страны пока под запретом. В Украине не рекомендуют планировать свой отпуск раньше второй половины лета. Испания, в свою очередь, заявила, что не будет принимать туристов на своих курортах этим летом.

Эту печальную информацию подтвердила ведущая организация предпринимателей, обслуживающих отрасль, Exceltur. Экперты сообщают, что иностранцы смогут вернуться на испанские пляжи не раньше лета 2021 года.

Министр труда Испании Иоланда Диас заявила, что правительственный план поэтапного возобновления приостановленной из-за пандемии экономической деятельности не предусматривает открытие туристической отрасли для иностранцев раньше конца текущего года. По словам министра, безработным государство будет помогать.

Сотрудники туристической сферы хотят инициировать посещать морские курорты гражданам Испании, но с ограничениями.

Кстати, администрация Канарских островов попросила в порядке исключения разрешить им принимать туристов из других стран, поскольку на архипелаге не было массовых смертей от COVID-19.

Как мы ранее писали, украинцам рассказали, когда они смогут полететь отдыхать.