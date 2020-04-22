Іспанія закрила свої курорти для туристів: коли можна буде відпочити в країні

Коронавірус у світі заразив 2,5 мільйона людей. У деяких європейських країнах вже почали послаблювати карантин через інфекцію, але польоти в інші країни поки під забороною. В Україні не рекомендують планувати свою відпустку раніше другої половини літа. Іспанія, у свою чергу, заявила, що не буде приймати туристів на своїх курортах цього літа.

Цю сумну інформацію підтвердила ведуча організація підприємців, які обслуговують галузь, Exceltur. Експерти повідомляють, що іноземці зможуть повернутися на іспанські пляжі не раніше літа 2021 року.

Міністр праці Іспанії Іоланда Діас заявила, що урядовий план поетапного відновлення призупиненої через пандемію економічної діяльності не передбачає відкриття туристичної галузі для іноземців раніше кінця поточного року. За словами міністра, держава буде допомагати безробітним.

Працівники туристичної сфери хочуть ініціювати відвідувати морські курорти громадянам Іспанії, але з обмеженнями.

До речі, адміністрація Канарських островів попросила у разі виключення дозволити їм приймати туристів з інших країн, оскільки на архіпелазі не було масових смертей від COVID-19.

Як ми раніше писали, українцям розповіли, коли вони зможуть полетіти відпочивати.