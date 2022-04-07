Испания присоединилась к "флешмобу" с указанием направления русскому кораблю: эпичное видео

В Испании российскому кораблю отказали в дозаправке и отправили по знаменитому пути следования. Европейские порты не поддерживают проход российских кораблей в сторону Средиземного моря.

Эпичное видео с диалогом испанских моряков и моряков российского танкера разместил на своей странице народный депутат Ярослав Железняк.

"В отличие от слабых санкций ЕС, по русским танкерам неплохо работают самосанкции. Когда дозаправщики отказываются обслуживать корабли с РФ и не дают им пройти европейские порты в Средиземном море. Вот хорошее видео ответа от Испании", - написал Железняк. На виде слышно, как работники испанского порта отказывают российскому танкеру в дозаправке, а в конце диалога повторяют знаменитую фразу о том, куда следует направиться российскому кораблю. На английском языке.