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Іспанія приєдналася до "флешмобу" з зазначенням напрямку російському кораблю: епічне відео

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Іспанія, Четвер 07 квітня 2022 15:39
Іспанія приєдналася до "флешмобу" з зазначенням напрямку російському кораблю: епічне відео В Іспанії російський танкер відправили за відомим призначенням (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Іспанії російському кораблю відмовили в дозаправці та відправили по знаменитому шляху прямування. Європейські порти не підтримують прохід російських кораблів у бік Середземного моря.

Епічне відео з діалогом іспанських моряків і моряків російського танкера розмістив на своїй сторінці народний депутат Ярослав Железняк.

"На відміну від слабких санкцій ЄС, по російських танкерах непогано працюють самосанкції. Коли дозаправники відмовляються обслуговувати кораблі з РФ і не дають їм пройти європейські порти в Середземному морі. Ось гарне відео відповіді від Іспанії", - написав Железняк.

На вигляді чутно, як працівники іспанського порту відмовляють російському танкеру в дозаправці, а в кінці діалогу повторюють знамениту фразу про те, куди слід попрямувати російському кораблю. Англійською мовою.

Нагадавши, автор знаменитої фрази про російський корабель - прикордонник України з острова Зміїний Роман Грибов. Атака на острів почалася 24 лютого і Роман потрапив у полон. Однак після обміну військовополоненими Грибов повернувся додому.

Його знаменита фраза "російський військовий корабель, йди * уй!"вже навіть потрапила в енциклопедії.

Флешмоб з "російським військовим кораблем" також підхопили інші країни. В кінці лютого з'явився ролик з моряками грузинського балкера, які відмовилися допомогти російському судну паливом і запропонували екіпажу використовувати весла. А також вжили знамениту крилату фразу.

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