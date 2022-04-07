Іспанія приєдналася до "флешмобу" з зазначенням напрямку російському кораблю: епічне відео

В Іспанії російський танкер відправили за відомим призначенням (Колаж РБК-Україна)

В Іспанії російському кораблю відмовили в дозаправці та відправили по знаменитому шляху прямування. Європейські порти не підтримують прохід російських кораблів у бік Середземного моря.

Епічне відео з діалогом іспанських моряків і моряків російського танкера розмістив на своїй сторінці народний депутат Ярослав Железняк.

"На відміну від слабких санкцій ЄС, по російських танкерах непогано працюють самосанкції. Коли дозаправники відмовляються обслуговувати кораблі з РФ і не дають їм пройти європейські порти в Середземному морі. Ось гарне відео відповіді від Іспанії", - написав Железняк. На вигляді чутно, як працівники іспанського порту відмовляють російському танкеру в дозаправці, а в кінці діалогу повторюють знамениту фразу про те, куди слід попрямувати російському кораблю. Англійською мовою.