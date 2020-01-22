В Испании бушует убийственный шторм: жертвой стихии стал украинец

Шторм "Глория" в Испании (коллаж РБК-Украина)

В Испании из-за сильнейшего циклона погибли пять человек

Шторм "Глория" в Испании унес жизни пятерых человек, и среди жертв оказался гражданин Украины. Мощный циклон с низкими температурами и сильными снегопадами накрыл восточное побережье страны.

Тело 55-летнего украинца без признаков жизни обнаружили возле торгового центра в муниципалитете Каркайшент (Валенсия). Как передает Europa Press, причины смерти исследуют, но так как следов насилия небыло, правоохранители считают, что он погиб из-за погодных условий.

Первым погибшим из-за "Глории" стал 44-летний мужчина в муниципалитете Аллер, недалеко от зимнего курорта Сан-Исидро (Леон).

Также из-за разбушевавшейся стихии в Педро Бернардо (Авила) умер другой 63-летний мужчина из Мадрида - на него упала черепица из-за сильного ветра. Инцидент произошел рядом с его домом.

Утром в результате переохлаждения в валенсийском городе Гандия в окрестностях парка Эстасьо умерла 54-летняя женщина без определенного места жительства. Также в Моиксенте (Валенсия) умер человек около 70 лет, что подтверждают источники в Министерстве здравоохранения, которые указали, что придется ждать вскрытия, чтобы определить точную причину смерти.

Tempête Gloria: les images de vagues immenses dépassant les immeubles à Majorque pic.twitter.com/zxmTx2xsdX — BFMTV (@BFMTV) 22 января 2020 г.

Шторм "Глория" в Испании бушует на восточном побережье

В Восточной Испании из-за непогоды и сильных снегопадов власти пяти провинций объявили высокий уровень готовности к чрезвычайной ситуации. В некоторых районах порывы ветра достигали 130 км/час.

El temporal '#Gloria' provoca las olas más grandes de la historia en el #Mediterráneo: hasta 14 metros de altura en las Baleares y hasta 8 metros en la costa del levante. pic.twitter.com/ezdp5bC1gE — Vaquera del espacio (@VaqueradelE) 21 января 2020 г.

Из-за шторма "Глория" залило улицы испанских городов

На море поднялись волны до 7 м высотой. Особенно сильно ураган бушует в Валенсии, Аликанте, на Ибице и Форментере.

Шторм "Глория" в Испании (Фото: twitter.com)

В одной только провинции Аликанте были обесточены 20 тысяч домов. В городке Тосса-де-Мар улицы заполнило огромное количество пены.

Шторм "Глория" в Испании заполнил улицы города потоками пены