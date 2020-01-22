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Из-за шторма "Глория" в Испании погибли уже пять людей

Новости » Происшествия     22.01.2020 - 03:33
Из-за шторма "Глория" в Испании погибли уже пять людей
Иллюстративное фото (NOAA via Getty Images)

Тело мужчины нашли в муниципалитете Каркайшент, Венеция

Из-за циклона "Глория", который принес с Испании непогоду с низкими температурами и сильными снегопадами, умерли уже пять человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Europa Press.

Тела мужчины нашли в муниципалитете Каркайшент, что в Венеции, без следов насилия, поэтому считается, что он погиб из-за погодных условий. Причины смерти исследуют.

Правоохранители заявили, что количество погибших в результате шторма "Глория" возросло до пяти.

РБК-Украина писало, что в Испании в результате шторма "Глория", который принес сильный ветер, низкие температуры и мощные снегопады, количество погибших возросло до четырех человек.

Напомним, на Испанию обрушился сильный шторм "Глория". Власти пяти провинций объявили высокий уровень готовности к чрезвычайной ситуации. На восточном побережье страны порывы ветра достигали 130 километров в час. На море поднялись волны до 7 метров высотой. Особенно сильно ураган бушует в Валенсии, Аликанте, на Ибице и Форментере.

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