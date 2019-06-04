ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Во Львове в частный двор забежал раненый лось: что произошло

STYLERЖизнь    04.06.2019 - 18:13
Во Львове в частный двор забежал раненый лось: что произошло
Во Львове во двор забежал раненый лось (иллюстративное фото: pixabay.com)

Раненый лось оказался во дворе жителя Львова

Во Львове произошел необычный инцидент. В понедельник, 3 июня, жители ул. Луцкой на окраине города обнаружили в своем дворе раненого лося. Животное утром пыталось перепрыгнуть высокий забор. Во время прыжка лось поранился и через некоторое время умер. Об этом говорится в сюжете "UA: Львів".

По словам местных жителей, животное попало к ним во двор утром около 7:00. Хозяин двора Станислав Овчаренко рассказал, что утром он услышал какой-то грохот. Когда он вышел, то увидел, что лось стоит на огороде и он ранен. Мужчина открыл ворота, чтобы животное смогло выйти, но лось стоял на месте весь в крови.

Во Львове в частный двор забежал раненый лось: что произошло

Скриншот с видео

Мужчина вместе с соседями позвонил на "Горячую линию города" и в полицию. Через несколько минут лось умер от полученных ран. Чтобы забрать тело животного со двора пришлось демонтировать часть забора.

Во Львове во двор забежал раненый лось (видео: YouTube/UA: Львів Суспільне мовлення)

Директор Львовского эколого-натуралистического центра Игорь Антахович рассказал, что несколько недель назад к ним обращались жители Железнодорожного района, которые заметили лося у себя во дворе.

Эксперт также отметил, что во время встречи с лосем нужно вести себя спокойно и дать возможность животному уйти.

Напомним, что лось на киевском мосту озадачил сеть. Есть предположение, что животное на Южном мосту в столице могли перевозить браконьеры.

Ранее сообщалось, что во Львовской области на территории Грабовского лесничества браконьеры жестоко расправились с беременной самкой лося.

Иностранец в центре Львова показывал гениталии детям (видео) В центре Львова девушке на голову упал камень: подробности (фото)
Новости Украины Львов
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь