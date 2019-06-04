Во Львове в частный двор забежал раненый лось: что произошло

Во Львове во двор забежал раненый лось (иллюстративное фото: pixabay.com)

Раненый лось оказался во дворе жителя Львова

Во Львове произошел необычный инцидент. В понедельник, 3 июня, жители ул. Луцкой на окраине города обнаружили в своем дворе раненого лося. Животное утром пыталось перепрыгнуть высокий забор. Во время прыжка лось поранился и через некоторое время умер. Об этом говорится в сюжете "UA: Львів".

По словам местных жителей, животное попало к ним во двор утром около 7:00. Хозяин двора Станислав Овчаренко рассказал, что утром он услышал какой-то грохот. Когда он вышел, то увидел, что лось стоит на огороде и он ранен. Мужчина открыл ворота, чтобы животное смогло выйти, но лось стоял на месте весь в крови.

Скриншот с видео

Мужчина вместе с соседями позвонил на "Горячую линию города" и в полицию. Через несколько минут лось умер от полученных ран. Чтобы забрать тело животного со двора пришлось демонтировать часть забора.

Во Львове во двор забежал раненый лось (видео: YouTube/UA: Львів Суспільне мовлення)

Директор Львовского эколого-натуралистического центра Игорь Антахович рассказал, что несколько недель назад к ним обращались жители Железнодорожного района, которые заметили лося у себя во дворе.

Эксперт также отметил, что во время встречи с лосем нужно вести себя спокойно и дать возможность животному уйти.

Напомним, что лось на киевском мосту озадачил сеть. Есть предположение, что животное на Южном мосту в столице могли перевозить браконьеры.

Ранее сообщалось, что во Львовской области на территории Грабовского лесничества браконьеры жестоко расправились с беременной самкой лося.