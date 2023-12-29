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Дніпро та область атакували ракетами: четверо жертв, більше десятка поранених (фото)

Дніпро, П'ятниця 29 грудня 2023 09:59
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Дніпро та область атакували ракетами: четверо жертв, більше десятка поранених (фото) Фото: у Дніпрі та області "прильоти" (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія сьогодні, 29 грудня, вдарила ракетами по Дніпру та Дніпропетровській області. Внаслідок атаки є жертви та багато поранених.

Що відомо про наслідки обстрілу Дніпра та області - у матеріалі РБК-Україна нижче.

При підготовці матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канали голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, мера Новомосковська Сергія Рєзніка.

Дніпро

Відомо, що окупанти масовано атакували Дніпро. Внаслідок обстрілу у місті спалахнули пожежі. Зокрема, палав торговий центр, там зафіксований "приліт".

Також повідомлялося, що був пошкоджений пологовий будинок, приватний будинок та шестиповерхова будівля. Інші наслідки атаки - встановляються.

Фото: у Дніпрі "приліт" у ТЦ (t.me/dnipropetrovskaODA)

Область

Російські терористи завдали ракетних ударів по місту Новомосковськ, неподалік від Дніпра. За словами мера, є пошкодження житлової інфраструктури та є постраждалі.

Постраждалі

За даними Дніпропетровської ОВА, внаслідок ракетної атаки четверо людей загинули, зокрема, у Дніпрі. Також відомо про майже півтора десятка поранених.

Масована атака

Російські терористи з ночі атакують Україну ракетами та дронами-камікадзе. "Прильоти" зафіксовані у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Сумській області. Є жертви та багато постраждалих.

Детальніше про масовану атаку та її наслідки - читайте у нашому матеріалі.

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