Дніпро та область атакували ракетами: четверо жертв, більше десятка поранених (фото)

Російська армія сьогодні, 29 грудня, вдарила ракетами по Дніпру та Дніпропетровській області. Внаслідок атаки є жертви та багато поранених.

Що відомо про наслідки обстрілу Дніпра та області - у матеріалі РБК-Україна нижче.

При підготовці матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канали голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, мера Новомосковська Сергія Рєзніка.

Дніпро

Відомо, що окупанти масовано атакували Дніпро. Внаслідок обстрілу у місті спалахнули пожежі. Зокрема, палав торговий центр, там зафіксований "приліт".

Також повідомлялося, що був пошкоджений пологовий будинок, приватний будинок та шестиповерхова будівля. Інші наслідки атаки - встановляються.

Фото: у Дніпрі "приліт" у ТЦ (t.me/dnipropetrovskaODA)

Область

Російські терористи завдали ракетних ударів по місту Новомосковськ, неподалік від Дніпра. За словами мера, є пошкодження житлової інфраструктури та є постраждалі.

Постраждалі

За даними Дніпропетровської ОВА, внаслідок ракетної атаки четверо людей загинули, зокрема, у Дніпрі. Також відомо про майже півтора десятка поранених.