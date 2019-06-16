Ищут 500 человек, кинологи и водолазы: что известно о пропавшей 11-летней одесситке

Дарья Лукьяненко загадочно исчезла в четверг, 13 июня. 11-летняя жительница пгт Ивановка Одесской области отправилась днем на танцевальный кружок, последний раз камера видеонаблюдения зафиксировала девочку в 14:00 в тот же день, тогда же оборвалась и телефонная связь с ребенком. В поисковой операции задействовано более 500 человек, среди них Нацгвардия, кинологи, авиация и водолазы.

Заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин написал на своей Facebook-странице, что Даша Лукьяненко исчезла в промежуток с 13:41 до 14:24 13 июня. На данный момент были опрошены практически все три тысячи жителей Ивановки, но никто не смог дать какой-либо важной информации, которая помогла бы в поисках.

Дарья Лукьяненко пропала в Ивановке под Одессой (скрин: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Вячеслав Аброськин еще раз обратился ко всем, кто владеет какими-либо сведениями о судьбе ребенка после 14:00 13 июня, позвонить "102".

В данный момент девочку ищут более 500 человек. Среди них военные Национальной гвардии, кинологи, авиация и водолазы. Поиски не прекращаются даже ночью, люди прочесывают каждый клочок земли в городе и его окрестностях.

Дарья Лукьяненко пропала в Ивановке под Одессой (фото: npu.gov.ua)

Сергей Шахет, руководитель следственного управления ГУ Национальной полиции Украины в Одесской области, говорит, что к расследованию привлекли лучших сотрудников. Правоохранители, военные, спасатели ГСЧС и волонтеры прочесывают поля, лесополосы, обследуют водоемы. Кинологи с собаками обследуют каждый участок, с воздуха территорию просматривают самолеты местного аэроклуба, добровольцы осматривают заброшенные дома.

"Сложно сказать, где мы еще не искали - обошли очень много мест: овраги, реки, протоки под мостами…", - говорит волонтер Ирина Семкина.

Дарья Лукьяненко пропала в Ивановке под Одессой (фото: npu.gov.ua)

Тем временем в полиции подозревают наихудшее. Там начали уголовное производство по п.2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.

Девочке на вид 11-13 лет, у нее худощавое телосложение, русые длинные волосы и карие глаза. Она была в футболке белого цвета с рисунком фламинго, розовых шортах, черных сандалях. При ней была сумка с разноцветной "чешуей".

Дарья Лукьяненко пропала в Ивановке под Одессой (фото: npu.gov.ua)

При получении любой информации о ребенке полиция просит немедленно сообщить по спецлинии "102".

Дарья Лукьяненко пропала в Ивановке под Одессой (видео: npu.gov.ua)

Дарья Лукьяненко пропала в Ивановке под Одессой (видео: npu.gov.ua)

Напомним, что под Одессой 8 июня пропал 11-летний мальчик. Предположительно, ребенок может находиться в Одессе.

Ранее сообщалось о том, что под Киевом в Фастове пропал 10-летний школьник.