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Исчезновение зубов мудрости и появление новой артерии: эволюция человека продолжается

Автор: Роман Мирончук

Ученые рассказали о новой стадии эволюции

Эволюция людей не стоит на месте. Ученые из Австралии сделали анализ данных развития человека за последние 250 лет и обнаружили новую стадию эволюции. У современных людей исчезают зубы мудрости и появляется дополнительная артерия.

Эксперты говорят о том, что во всем мире рождается все больше детей, у которых нет заложенных в челюсти зубов мудрости. Об этом говорится в отчете ученых из Университета Flinders в Южной Австралии.

Ученые также отметили, что за последние два столетия физиология человека менялась быстрее всего.

Дополнительная артерия появляется в предплечье человека. Когда-то дети уже рождались с такой артерией, но она быстро исчезла. В наши дни у каждого третьего человека эта артерия остается до конца его жизни.

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Ученые также рассказали, что по сравнению с нашими предками у современных людей уменьшилось лицо, и в ногах появились дополнительные кости.

Из-за того, что лицо стало меньше зубам мудрости, которые обычно прорезываются в период с 18 до 27 лет, просто нет места. В древние времена такие зубы нужны были людям, чтобы пережевывать сырую или очень твердую пищу. В наши дни многие стоматологи рекомендуют удалять зубы мудрости.

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