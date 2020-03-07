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Коли зникне коронавірус: з'явився лякаючий прогноз

STYLERЖиття    07.03.2020 - 07:55
Коли зникне коронавірус: з'явився лякаючий прогноз
Коронавірус COVID-2019 (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус може не зникнути найближчим часом

Коронавірус вже вразив понад 100 тисяч людей у всьому світі. Раніше вчені заявили, що епідемія піде на спад, а потім COVID-19 і зовсім зникне з приходом тепла. Але таку ймовірність поставили під сумнів у Всесвітній організації охорони здоров'я.

Згідно з останніми дослідженнями, стверджувати, що коронавірус зникне влітку, поки ще рано.

"Поки що невідомо, якою буде активність і динаміка вірусу у різних кліматичних умовах", - заявив виконавчий директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан.

Райан визнав, що вірус може зберегти здатність поширюватися при зміні погоди в різному кліматі.

Представник ВООЗ назвав надію на те, що люди швидко забудуть про коронавірус, як про кошмарний сон, оманливою.

"Це оманлива надія - вважати, що вірус просто зникне в літній час. Прямо зараз немає підстав припускати, що це станеться", - додав Райан.

Понад 3400 осіб вже померли від коронавіруса, заразилися інфекцією близько 100 000 чоловік. Найбільше заражених в Китаї, Південній Кореї, Ірані. Епіцентром коронавіруса в Європі залишається Італія.

В Україні поки що тільки один підтверджений випадок хвороби.

Раніше ми писали, що в Україні посилюють заходи безпеки в навчальних закладах усіх рівнів - від садочків до університетів - через епідемію коронавіруса.

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