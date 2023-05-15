В Ірпені відкрили містечко з фінських таунхаусів: для кого воно і як виглядає (фото)

Як виглядає нове модульне містечко

Нове модульне містечко відкрили на території колишнього санаторію "Ластівка". У ньому 12 фінських таунхаусів по 3 квартири кожний. Це 36 повноцінних двокімнатних квартир, які облаштовані окремими душовими та кухнями.

У цьому житлі також є гаряча вода та опалення. Квартири обладнані необхідною технікою, меблями, посудом, кондиціонерами та речами першої потреби.

Зазначимо, що у попередніх модульних містечках були загальні вбиральні, душові кімнати та пральні машинки. А тут - у кожній квартирі окремо.

Ось такий вигляд має нове модульне містечко (фото: Ірпінська міська рада)

Що відомо про будівництво нового житла

Модульне містечко побудував Уряд Фінляндії, а ірпінська міська влада облаштувала усі комунікації.

Будинки зроблені з якісного дерева та утеплені мінеральною ватою. Територія містечка озеленена молодими насадженнями.

Усі будиночки уже повністю розподілили між сім'ями. Перші 20 родин уже заселили у нові квартири.

Також зазначається, що після завершення війни модульне містечко залишиться у власності громади.

Ось такий вигляд має нове модульне містечко (фото: Ірпінська міська рада)