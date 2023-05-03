Житло на три роки. В Ірландії добудували перші модульні будинки для українців
В Ірландії готуються до відкриття першого модульного містечка для українців. Будинки на локації Махон в Корку обіцяють передати біженцям через 2 тижні.
Це будуть перші блоки із 700 модульних будинків, які влада пообіцяла спорудити в Ірландії, щоб вирішити проблему із житлом через велику кількість втікачів від війни в Україны та інших біженців, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на irishexaminer.com.
Перші модульні будинки здадуть в експуатацію за два тижні, решту мають встановити упродовж літа.
Спочатку влада обіцяла 500 модульних будинків, потім програму розширили до 700. Наразі жодна локація не готова через низку проблем: від протестів місцевих мешканців щодо неякісного житла до непридатності виділеної ділянки.
За оцінками, будівництво коштуватиме від 165 000 євро за двокімнатну квартиру. В цих модульних блоках українці проживатимуть протягом 3 років, потім місцевій владі запропонують використовувати будинки як соціальне житло. Також допускається варіант, що згодом ці будинки можуть бути передані в Україні в рамках зусиль із відновлення.
Відзначається, що будинки були зібрані за єдиним стандартом і відповідають як будівельним, так і житловим нормам.
Фото: Підтримка України в Ірландії (facebook.com/CityDublinETB)
Житловий комітет (Office of Public Works) незабаром проведе тендер на ділянку, де встановлюватимуть двоповерхові модульні будинками. Такі складаються з чотирьох частин, їх привозять краном і збирають на місці.
До слова, державі вдалося знайти поки що лише 7 земельних ділянок, на яких можна збудувати 312 модульних будинків.
Будівництво модульних містечок в Ірландії розпочалося вжк в таких місцях:
- 30 будинків – у місті Каван;
- 64 – у Махоні, графство Корк;
- 62 – у Терлсі, графство Типперері;
- 22 – у Дурлі-Парку, графство Слайго;
- 28 – у Клерморрісі, графство Мейо;
- 64 – у Клонмінчі, графство Оффалі;
- 42 – у Ратдауні, графство Лауа.
Заселяти людей у модульні будинки у містах Корк та Каван планується у червні.
Нагадаємо, ми писали, що в Ірландії ще не збудований жоден модульний будинок для українців.