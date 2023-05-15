В Ірпені відкрили містечко з фінських таунхаусів: для кого воно і як виглядає (фото)
В Ірпені відкрили модульне містечко із фінських таунхаузів. 36 місцевих родин отримали комфортне і затишне житло. Серед них - родини загиблих героїв, багатодітні родини, військовослужбовці та ВПО.
Про це повідомила Ірпінська міська рада у Facebook.
Як виглядає нове модульне містечко
Нове модульне містечко відкрили на території колишнього санаторію "Ластівка". У ньому 12 фінських таунхаусів по 3 квартири кожний. Це 36 повноцінних двокімнатних квартир, які облаштовані окремими душовими та кухнями.
У цьому житлі також є гаряча вода та опалення. Квартири обладнані необхідною технікою, меблями, посудом, кондиціонерами та речами першої потреби.
Зазначимо, що у попередніх модульних містечках були загальні вбиральні, душові кімнати та пральні машинки. А тут - у кожній квартирі окремо.
Ось такий вигляд має нове модульне містечко (фото: Ірпінська міська рада)
Що відомо про будівництво нового житла
Модульне містечко побудував Уряд Фінляндії, а ірпінська міська влада облаштувала усі комунікації.
Будинки зроблені з якісного дерева та утеплені мінеральною ватою. Територія містечка озеленена молодими насадженнями.
Усі будиночки уже повністю розподілили між сім'ями. Перші 20 родин уже заселили у нові квартири.
Також зазначається, що після завершення війни модульне містечко залишиться у власності громади.
Ось такий вигляд має нове модульне містечко (фото: Ірпінська міська рада)
Раніше ми розповідали про те, що в Ірландії добудували модульне житло для українців.
Нещодавно ми ділились фото першого модульного містечка у Рівному.