В Ирпене открыли городок из финских таунхаусов: для кого он и как выглядит (фото)

В Ирпене открыли модульный городок из финских таунхаузов. 36 местных семей получили комфортное и уютное жилье. Среди них - семьи погибших героев, многодетные семьи, военнослужащие и ВПЛ.

Об этом сообщил Ирпенский городской совет в Facebook .

Как выглядит новый модульный городок

Новый модульный городок открыли на территории бывшего санатория "Ласточка". В нем 12 финских таунхаусов по 3 квартиры каждый. Это 36 полноценных двухкомнатных квартир, обустроенных отдельными душевыми и кухнями.

В этом жилище есть горячая вода и отопление. Квартиры оборудованы необходимой техникой, мебелью, посудой, кондиционерами и вещами первой необходимости.

Отметим, что в предыдущих модульных городках были общие туалеты, душевые и стиральная машинка. А здесь - в каждой квартире отдельно.

Вот так выглядит новый модульный городок (фото: Ирпенский городской совет)

Что известно о строительстве нового жилья

Модульный городок построило Правительство Финляндии, а ирпенские городские власти обустроили все коммуникации.

Дома сделаны из качественного дерева и утеплены минеральной ватой. Территория городка озеленена молодыми насаждениями.

Все домики уже полностью распределили между семьями. Первые 20 семей уже заселили в новые квартиры.

Также отмечается, что после завершения войны модульный городок останется в собственности громады.

Вот так выглядит новый модульный городок (фото: Ирпенский городской совет)