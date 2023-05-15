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В Ирпене открыли городок из финских таунхаусов: для кого он и как выглядит (фото)

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Ирпень, Понедельник 15 мая 2023 13:18
В Ирпене открыли городок из финских таунхаусов: для кого он и как выглядит (фото) Как выглядит новый модульный городок в Ирпене (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

В Ирпене открыли модульный городок из финских таунхаузов. 36 местных семей получили комфортное и уютное жилье. Среди них - семьи погибших героев, многодетные семьи, военнослужащие и ВПЛ.

Об этом сообщил Ирпенский городской совет в Facebook.

Как выглядит новый модульный городок

Новый модульный городок открыли на территории бывшего санатория "Ласточка". В нем 12 финских таунхаусов по 3 квартиры каждый. Это 36 полноценных двухкомнатных квартир, обустроенных отдельными душевыми и кухнями.

В этом жилище есть горячая вода и отопление. Квартиры оборудованы необходимой техникой, мебелью, посудой, кондиционерами и вещами первой необходимости.

Отметим, что в предыдущих модульных городках были общие туалеты, душевые и стиральная машинка. А здесь - в каждой квартире отдельно.

В Ирпене открыли городок из финских таунхаусов: для кого он и как выглядит (фото)В Ирпене открыли городок из финских таунхаусов: для кого он и как выглядит (фото)Вот так выглядит новый модульный городок (фото: Ирпенский городской совет)

Что известно о строительстве нового жилья

Модульный городок построило Правительство Финляндии, а ирпенские городские власти обустроили все коммуникации.

Дома сделаны из качественного дерева и утеплены минеральной ватой. Территория городка озеленена молодыми насаждениями.

Все домики уже полностью распределили между семьями. Первые 20 семей уже заселили в новые квартиры.

Также отмечается, что после завершения войны модульный городок останется в собственности громады.

В Ирпене открыли городок из финских таунхаусов: для кого он и как выглядит (фото)В Ирпене открыли городок из финских таунхаусов: для кого он и как выглядит (фото)В Ирпене открыли городок из финских таунхаусов: для кого он и как выглядит (фото)Вот так выглядит новый модульный городок (фото: Ирпенский городской совет)

Раньше мы рассказывали о том, что в Ирландии достроили модульное жилье для украинцев.

Недавно мы делились фото первого модульного городка в Ровно.

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Жилье Ирпень модульный городок