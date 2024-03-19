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З ірокезом і в костюмі з краваткою: Анатолій Анатоліч показав, який вигляд мав 12 років тому (фото)

Анатолій Анатоліч (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)
Автор: Іванна Пашкевич

Український шоумен, радіо та телеведучий Анатолій Анатоліч показав, який вигляд мав 12 років тому.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Як Анатолій Анатоліч виглядав 12 років тому

Шоумен запостив знімок, зроблений у 2012 році під час зйомок першого сезону вокального шоу "Голосу країни", де він був ведучим red room.

Також Анатоліч поділився спогадами з того періоду.

"2012 рік. В жyрі Пономарьов, Скрипка, Арбєніна і Валерія (прості господі). Ведучі Катя Осадча і Доманський (опять прості господі). В наступному сезоні ще долучився путініст п'єха. До мене туди в redroom приходили гості ефірів. Лоліта мілявська зокрема", - прокоментував він світлину.

Анатолій Анатоліч у 2012 році (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Ведучий додав, що до 2014 року "зірки з Москви" в Україні завжди були у пріоритеті.

"Корочше, це було давно. І тоді зірок з москви сприймали як зірок трішки зірковіших за наших місцевих", - написав Анатоліч.

Зараз, каже він, це виглядає дико, як і, на думку шоумена, його зачіска.

"Але такі речі ми маємо пам'ятати і не повторювати цих помилок більше", - підсумував Анатолій.

Нещодавно Анатолій Анатоліч пригадав, як навчався у батька Зеленського.

Також шоумен зізнався, чи піде воювати, якщо отримає військовий квиток.

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