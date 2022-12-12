Він передасть ці спогади своїм дітям: Ірма Вітовська про день народження сина та зруйнований будинок під Києвом

Ірма Вітовська відверто розповіла, що сталося з її заміським будинком у Київській області та як її родина пережила перші місяці війни. Її син відзначав 11 день народження далеко від дому та сказав їй те, що артистку дуже вразило.

Весь будинок в осколках та склі

Київська квартира актриси Ірми Вітовської не постраждала, а ось будинок в області потрапив в окупацію. Російські військові його сильно пошкодили. Наразі артистка закінчує там ремонт.

"Викликали навіть саперів, щоб оглянути ділянку. Ми не знали, що там прилітало. Ми ось зараз тільки закінчили роботи з ремонту. Тому що осколки та шибки, що залишилися. Треба було латати, латати дах", - розповіла Ірма.

На самому початку повномасштабного вторгнення вона разом із чоловіком та сином поїхала до рідних до Івано-Франківська. Спочатку хотіли там залишити сина та повернутися, а потім чоловік поїхав до Києва, а вона поїхала до Львова – допомагати.

Фото: Ірма Вітовська (instagram com vitovskavantsa)

З дому цінних речей вони не брали, бо розраховували швидко повернутися. А коли будинок залишився в окупації, то найбільше хвилювалися зовсім через інші цінності.

"Малого золоті медалі, фотографії, альбом зі школи, розстріляний "Кобзар", який нам друзі з Попасної подарували ще у 2014 році. Це ми маємо зберегти для наступних поколінь. Ми придбали оригінали нагород, орденів УПА. Це теж раритетні речі", - додала зірка кіно.

Вона навіть попросила друзів, щоби ці речі якось відправили до Івано-Франківська.

Передам це своїм дітям

Син Ірми Вітовської відсвяткував свій 11-й день народження у рідних в Івано-Франківську 28 березня. Актриса найбільше засмучена через те, що окупанти вкрали у її Ореста дитинство.

Після дня народження він залишив святкові свічки, щоб потім показувати своїм майбутнім дітям та розповідати про те, як зазначав під час війни.

“Ми порізали свічки, бо не було подарункових. В нас були якісь огризки й зробили свічки на маленький тортик. Ці свічки я спакувала у серветку. Він сказав, що коли виросте, то передасть їх своїм дітям на пам'ять, як зустрічав свої 11 років, коли була війна. Це було для мене знаковим", - розповіла Ірма Вітовська.