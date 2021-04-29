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Ирина Билык показала свою любимую машину из элитного автопарка

Автор: Styler

Украинская певица Ирина Билык показала журналистам свои автомобили. У нее их три - Nissan, Tesla и бус Mersedes. Артистка отметила, что у каждого из авто свое предназначение.

Об этом она рассказала в интервью Маше Ефросининой в программе "Мой секрет" на телеканале СТБ.

На автомобиле Nissan певица забирает младшего сына из детского сада и возит его на прогулку. При этом Билык призналась, что за рулем она не ездит, у нее есть водитель.

"Мне кажется, что, когда я сяду за руль, я сразу разобью машину, ну и, конечно, разобьюсь сама", - рассказала певица.

Также у нее есть электрокар Tesla Model 3. Данное авто стоит 55 тысяч долларов и ей его подарил близкий друг. Певица заявила, что это самый ее любимый автомобиль. В нем она себя ощущает "как в корабле".

Белый бус Mersedes певица использует во время своих гастролей. В нем установлены удобные кресла и есть даже место, чтобы поспать.

Ирина Билык показала свои авто (видео: YouTube)

Напомним, Ирина Билык призналась, что сделала пластику после встречи с тогда еще президентом Украины Леонидом Кучмой. Ей не нравились нависшие глаза, и казалось, что они выглядели, как будто она постоянно плачет.

Мы также писали о том, что Ирина Билык сделала откровенное признание о семье и впервые рассказала о своем брате, который страдает от психического расстройства.

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