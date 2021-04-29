Ирина Билык показала свою любимую машину из элитного автопарка

На автомобиле Nissan певица забирает младшего сына из детского сада и возит его на прогулку. При этом Билык призналась, что за рулем она не ездит, у нее есть водитель.

"Мне кажется, что, когда я сяду за руль, я сразу разобью машину, ну и, конечно, разобьюсь сама", - рассказала певица.

Также у нее есть электрокар Tesla Model 3. Данное авто стоит 55 тысяч долларов и ей его подарил близкий друг. Певица заявила, что это самый ее любимый автомобиль. В нем она себя ощущает "как в корабле".

Белый бус Mersedes певица использует во время своих гастролей. В нем установлены удобные кресла и есть даже место, чтобы поспать.

Ирина Билык показала свои авто (видео: YouTube)