Ирина Билык показала свою любимую машину из элитного автопарка

Украинская певица Ирина Билык показала журналистам свои автомобили. У нее их три - Nissan, Tesla и бус Mersedes. Артистка отметила, что у каждого из авто свое предназначение.
Об этом она рассказала в интервью Маше Ефросининой в программе "Мой секрет" на телеканале СТБ.
На автомобиле Nissan певица забирает младшего сына из детского сада и возит его на прогулку. При этом Билык призналась, что за рулем она не ездит, у нее есть водитель.
"Мне кажется, что, когда я сяду за руль, я сразу разобью машину, ну и, конечно, разобьюсь сама", - рассказала певица.
Также у нее есть электрокар Tesla Model 3. Данное авто стоит 55 тысяч долларов и ей его подарил близкий друг. Певица заявила, что это самый ее любимый автомобиль. В нем она себя ощущает "как в корабле".
Белый бус Mersedes певица использует во время своих гастролей. В нем установлены удобные кресла и есть даже место, чтобы поспать.
Ирина Билык показала свои авто (видео: YouTube)
Напомним, Ирина Билык призналась, что сделала пластику после встречи с тогда еще президентом Украины Леонидом Кучмой. Ей не нравились нависшие глаза, и казалось, что они выглядели, как будто она постоянно плачет.
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