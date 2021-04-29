Ирина Билык о психически больном родном брате: "5 лет не выходил на улицу вообще"

Украинская певица Ирина Билык сделала откровенное признание о семье и впервые рассказала о своем брате, который страдает от психического расстройства. Звезда никогда прежде не афишировала ситуацию, предпочитая тщательно скрывать его от посторонних глаз.

Тайну артистка раскрыла в интервью Маше Ефросининой в спецвыпуске проекта " Мой секрет " в эфире СТБ.

В разговоре с ведущей 51-летняя певица сделала сенсационное заявление о своем недееспособном младшем брате Сергее, которого вынуждена содержать.

"У меня есть родной брат Сергей. Ему 40 лет. Он имеет психические расстройства. Ни дня он не работал. Пять лет он не выходил на улицу вообще", - рассказала Билык.

Также артистка призналась, что семья хранила секрет, и родные не хотели нигде об этом говорить. Но теперь Ирина решила предать ситуацию огласке.

После смерти мамы певицы Анны Яковлевны в мае прошлого года Сергей остался один в квартире. Помощь по уходу за ним Ирине оказывает ее второй брат Юрий.

"Сейчас я пытаюсь объяснить ему, что надо как-то жить такой жизнью, которой живут люди. Я хотела улучшить его жизнь, но пока не могу этого сделать", - рассказала Билык о Сергее, которого очень любит.

Ирина Билык рассказала в интервью Маше Ефросининой о родном брате, у которого психические расстройства (фото: пресс-служба СТБ)

Также народная артистка Украины добавила, что очень верит в то, что состояние брата все же улучшится.

"Пока все, что я могу для него сделать - это присылать продукты и содержать его. Я люблю его и искренне надеюсь, что он вырастет", - сказала Билык.

Видео: Ирина Билык дала откровенное интервью Маше Ефросининой