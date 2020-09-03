Ірина Верещук на парасолі політала над Києвом: мережа вибухнула фотожабами

Ірина Верещук, кандидат у мери Києва, потрапила в безглузду ситуацію (колаж: РБК-Україна)

Ірина Верещук стала героїнею мемів через зйомки дивної реклами

Ірина Верещук, кандидат в мери Києва від партії "Слуга народу", стала героїнею соцмереж після того, як там з'явилися кадри зі зйомок її передвиборної агітації. 40-річна політик в жовтому плащі "літала" на зеленій парасольці.

Все дійство відбувалося під управлінням знімальної групи на новому пішохідному мосту, який в народі вже встигли прозвати "мостом Кличка". Відео розмістили у Facebook Рукавчки Кличка, після чого мережа вибухнула коментарями і фотожабами.

Зазначимо, що рекламний ролик для кандидата в мери столиці Ірини Верещук знімає генпродюсер телеканалу "Наш" Євген Дудник. Він запостив у себе на сторінці кадр зі зйомок.

Ірина Верещук стала героїнею мемів через рекламний ролик (скріншот)

"Тихо шифером шурша, едет крыша неспеша..." - пишуть користувачі і згадують, що схожий трюк проробляв вже прем'єр Великобританії Борис Джонсон.

Борис Джонсон

"Кличко може просто мовчати і його рейтинг буде зростати на фоні цього їбані*ма", - пишуть українці і запитують: "Як тобі Ілон Маск?"

"Яка країна, така й Мері Попінс..." - жартують коментатори, питаючи, що так вставляє "слуг".

А дехто запропонував відправити в політ Юзика (Юрія Корявченкова).

Нагадаємо, що Ірина Верещук претендує на крісло мера Києва від партії "Слуга народу". В 2010-2015 роках вона була міським головою Рава-Руської у Львівській області.

Раніше ми писали, що Тищенко оконфузився з передвиборною агітацією.