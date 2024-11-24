Ірина Горова відверто відповіла, чи готова стати бабусею у 46 років

Наталія Горова наразі проживає в Польщі разом зі своїм чоловіком Аміром. Пара перебуває в офіційному шлюбі вже понад два роки.

Зі слів Ірини, подружжя вже замислюється про поповнення у родині. Однак сама продюсерка зазначила, що на даний момент не готова стати бабусею у свої 46 років. Каже, що все ще хоче насолоджуватися роллю мами.

"Всі, коли закохуються, вони замислюються про поповнення у родині. Я поки в статусі мами. Я хочу стати бабусею, але не зараз", - поділилася знаменитість.

Наталія Горова з чоловіком (фото: instagram.com/natashka.gorovaya)

Горова також поділилася досягненнями Наталії. Екс-дружина Потапа зазначила, що 26-річна дівчина впевнено розвивається у сфері IT, крок за кроком підкорюючи нові професійні вершини.

"Вона працює в IT і зростає в компанії. Але звичайно що досвід із шоубізнесу їй допоміг", - додала зірка.

Що відомо про чоловіка Наталії Горової

Обранець дівчини - 28-річний хлопець, на ім'я Амір. Відомо, що парубок з Лівану. Закохані розписалися ще в 2022 році згідно з традиціями мусульманства, але віру Горова не змінювала.

Її зіркова матуся розповідала, що Наталія планувала офіційно укласти шлюб та зіграти весілля ще в Україні, а також обвінчатися в церкві.

Наталія Горова з чоловіком (фото: instagram.com/natashka.gorovaya)

Зауважимо, що дівчина стала першою дитиною продюсерки. Її вона народила у 18 років від шлюбу з репером UGO (справжнє ім'я - Юрій Горовий), з яким одружилася у 1994 році.





Ірина Горова з донькою (фото: instagram.com/gorovaya_irina)