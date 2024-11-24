Ирина Горовая откровенно ответила, готова ли стать бабушкой в 46 лет

Наталья Горовая сейчас проживает в Польше вместе со своим мужем Амиром. Пара находится в официальном браке уже более двух лет.

По словам Ирины, супруги уже задумываются о пополнении в семье. Однако сама продюсер отметила, что на данный момент не готова стать бабушкой в свои 46 лет. Говорит, что все еще хочет наслаждаться ролью мамы.

"Все, когда влюбляются, они задумываются о пополнении в семье. Я пока в статусе мамы. Я хочу стать бабушкой, но не сейчас", - поделилась знаменитость.

Наталья Горова с мужем (фото: instagram.com/natashka.gorovaya)

Горовая также поделилась достижениями Натальи. Экс-супруга Потапа отметила, что 26-летняя девушка уверенно развивается в сфере IT, шаг за шагом покоряя новые профессиональные вершины.

"Она работает в IT и растет в компании. Но конечно что опыт из шоубизнеса ей помог", - добавила звезда.

Что известно о муже Натальи Горовой

Избранник девушки - 28-летний парень, по имени Амир. Известно, что парень из Ливана. Влюбленные расписались еще в 2022 году согласно традициям мусульманства, но веру Горовая не меняла.

Ее звездная мама рассказывала, что Наталья планировала официально заключить брак и сыграть свадьбу еще в Украине, а также обвенчаться в церкви.

Наталья Горова с мужем (фото: instagram.com/natashka.gorovaya)

Заметим, что девушка стала первым ребенком продюсера. Ее она родила в 18 лет от брака с рэпером UGO (настоящее имя - Юрий Горовой), с которым вышла замуж в 1994 году.





Ирина Горова с дочерью (фото: instagram.com/gorovaya_irina)