UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ірина Гатун відреагувала на хейт невдалого номеру "Вечірнього квартала" про Скадовськ

Ірина Гатун відреагувала на хейт (фото: instagram.com/irina_gatun)
Автор: Юлія Любченко

Акторка "Квартала 95" Ірина Гатун вирішила порушити мовчання і таки вибачитись перед українцями за невдалу пародію на російськомовну дівчину зі Сходу України, яка переїхала до Закарпаття і намагається говорити українською.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-stories акторки.

Ірина Гатун відреагувала на хейт навколо пародії "Вечірнього квартала"

Іра зіграла головну роль у сцені з дівчиною, яка переїхала зі Сходу України та намагається висловлювати свої думки українською. Проте їй це не так гарно вдається, як хотілося б. 

Цей новорічний номер зачепив не лише жителів Скадовська і його мера Олександра Яковлева, а ще й більшість українського народу з різних куточків. Хейт з приводу цього виступу не стихає вже кілька днів і акторам та авторам доводиться реагувати на це. 

Своїх вибачень перед широкою аудиторією не втримала й Гатун, яка записала відео для українців та ботів, які, на її думку, проплачені росіянами й найняті для того, щоб зробити скандал більш масштабним.

"Перед тими, кого це справді образило, я приношу свої вибачення. Щирі. Суть була в тому, що ми маємо зобов'язання у своїй країні говорити українською мовою, навіть якщо це спочатку не ідеально виходить. І перед тими, кого це зачепило, я ще раз щиро вибачаюся. А тим проплаченим тварюкам, які спеціально піднімають цей хейт, ви та ваш Путін - х***о", - висловилась Ірина. 

Скриншот

Варто нагадати, що саме з вуст Ірини пролунала фраза "Сіськадовська", яка найбільше за все обурила мера міста та українців. Тож, Гатун не могла не принести своїх вибачень, тим паче, що її колега Юрій Великий вже зробив це.

Але на тлі "кварталівського" скандалу, Ірину почали звинувачувати у тому, що вона у 2019 році відпочивала у Криму, а це вже після того, як Росія окупувала нашу територію. Це можуть підтвердити скриншоти у мережі Facebook.  

Скриншот

Проте на сторінці самої акторки ці фотографії відсутні, але фото з морського відпочинку саме у 2019 році присутні, а ось місцеположення та чітких краєвидів немає. Вчасно видалила вона їх чи це давній архів, який, можливо роками гуляє інтернетом,  залишається лише здогадуватися.

Наслідки невдалої пародії для Ірини Гатун

Але заяви про Крим, це не єдине, від чого зараз потерпає акторка. У Кракові виставу татру "Чорний квадрат" під назвою "Гатун...про себе...про вас...і про час!" скасовано, а з театром розірвано угоду. 

Така новина з'явилась на офіційній сторінці Культурного кластеру Кракова у Facebook.

"Шановні глядачі! У зв’язку з останніми подіями хочемо повідомити, що вистава 12 січня "ГАТУН...ПРО СЕБЕ...ПРО ВАС... І ПРО ЧАС!" за участі актриси Ірини Гатун СКАСОВАНА! Культурний кластер Краків вимушений розірвати угоду з театральною студією імпровізації "Чорний квадрат" на проведення театрального заходу через моральні аспекти", - написано у дописі.

Скриншот

Читайте РБК-Україна в Google News
Вечірній кварталакторка