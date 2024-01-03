Ирина Гатун отреагировала на хейт неудачного номера "Вечернего квартала" о Скадовске

Ирина Гатун отреагировала на хейт вокруг пародии "Вечернего квартала"

Ира сыграла главную роль в сцене с девушкой, которая переехала с Востока Украины и пытается высказывать свои мысли на украинском. Однако ей это не так хорошо удается, как хотелось бы.

Этот новогодний номер задел не только жителей Скадовска и его мэра Александра Яковлева, но и большинство украинского народа из разных уголков. Хейт по поводу этого выступления не стихает уже несколько дней, и актерам и авторам приходится реагировать на это.

Своих извинений перед широкой аудиторией не удержала и Гатун, записавшая видео для украинцев и ботов, которые, по ее мнению, проплачены россиянами и наняты для того, чтобы сделать скандал более масштабным.

"Перед теми, кого это действительно оскорбило, я приношу свои извинения. Искренние. Суть была в том, что мы обязаны в своей стране говорить на украинском языке, даже если это сначала не идеально получается. И перед теми, кого это задело, я еще раз искренне извиняюсь. А тем проплаченным тварям, которые специально поднимают этот хейт, вы и ваш Путин - х***о", - высказалась Ирина.

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Стоит напомнить, что именно из уст Ирины прозвучала фраза "Сискадовская", которая больше всего возмутила мэра города и украинцев. Так что Гатун не могла не принести своих извинений, тем более что ее коллега Юрий Великий уже сделал это.

Но на фоне "кварталовского" скандала Ирину начали обвинять в том, что она в 2019 году отдыхала в Крыму, а это уже после того, как Россия оккупировала нашу территорию. Это могут подтвердить скриншоты в сети Facebook .

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Однако на странице самой актрисы эти фотографии отсутствуют, но фотографии с морского отдыха именно в 2019 году присутствуют, а вот местоположения и четких пейзажей нет. Вовремя удалила она их или это древний архив, который, возможно, годами гуляет по интернету, остается только догадываться.

Последствия неудачной пародии для Ирины Гатун

Но заявления о Крыме, это не единственное, от чего сейчас страдает актриса. В Кракове представление татра "Черный квадрат" под названием "Гатун...о себе...о вас...и о времени!" отменено, а с театром разорвано соглашение.

Такая новость появилась на официальной странице Культурного кластера Кракова в Facebook .

"Уважаемые зрители! В связи с последними событиями хотим сообщить, что спектакль 12 января "ГАТУН...О СЕБЕ...О ВАС... И О ВРЕМЕНИ!" при участии актрисы Ирины Гатун Упразднена! соглашение с театральной студией импровизации "Черный квадрат" на проведение театрального мероприятия по моральным аспектам", - написано в сообщении.

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